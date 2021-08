Hace 99 años se fundó la Universidad Popular en Guatemala

Ayer, viernes 20 de agosto de 2021, celebramos, por medio de un acto conmemorativo virtual, los 99 años de fundación de la Universidad Popular en Guatemala. Este es uno de los logros que todavía hoy tenemos en el país, que nos fuera legado por la famosa generación del 20 en Guatemala. En abril de 1920, el pueblo de Guatemala se deshace de la dictadura de Manuel José Estrada Cabrera, y apenas un mes después, una generación de brillantes universitarios fundan la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU), que tanto le ha servido al pueblo de Guatemala. De esta destacadísima generación de ciudadanos guatemaltecos surgen también varios de los periodistas que fundarían el famoso periódico El Imparcial, aunado con varios intelectuales de la generación de 1910. Es interesante señalar que apenas dos años después de la fundación de la AEU, varios de estos estudiantes fundaron también la Universidad Popular (UP), liderados por Miguel Ángel Asturias, David Vela Salvatierra y el poeta colombiano Porfirio Barba Jacob. Estaban deseosos de contribuir al renacer patrio, después de la dictadura de Estrada Cabrera, con el fin de educar a los artesanos y obreros impulsando la cultura popular. El Acta No. 1 de la UP muestra que fue firmada por: Luis Eskenassy, José Alberto Newberry, Francisco Sarti, Pablo Porras, Carlos Fletes Sáenz, Rafael Pérez de León, Alfonso Orantes, Valentín Dávila h., Francisco Delgadillo A., Miguel Ángel Asturias, Ricardo Arenales (Porfirio Barba Jacob), Rafael Lassepas, Justo Rufino Guerra Cortave, M. Castro Morales, Alfredo Valle Calvo, Arturo González y David Vela Salvatierra. Las actividades de la entidad dieron inicio el 1 de marzo de 1923. El discurso inaugural estuvo a cargo del rector de la Universidad Nacional, doctor José Matos; habiendo asistido al acto académico en representación del Gobierno, el ministro de Gobernación y Justicia, licenciado Bernardo Alvarado Tello. Por la Universidad Popular habló el bachiller David Vela Salvatierra y actuó como maestro de ceremonias el bachiller Miguel Ángel Asturias Rosales. La personalidad jurídica de la entidad fue otorgada por acuerdo gubernativo del 30 de noviembre de 1923. Estos estudiantes creían en la formación académica no solo en las ciencias, sino también en las artes. Hoy, en medio de la pandemia del COVID-19, que ya dura en el país año y medio, la Universidad Popular continúa viva, pese a la evidente desaceleración económica, con la consecuente pérdida de empleos formales e informales, los terribles impactos en la salud pública y la falta de clases presenciales en todos los niveles educativos. Sin embargo, la UP ha continuado con su labor educativa utilizando las clases virtuales, en la medida de lo posible, y se ha mantenido a flote financieramente, no obstante las difíciles circunstancias económicas. Así, la UP se encamina a su primer centenario. Y lo hará con un extenso programa de actividades académicas y artísticas virtuales, por las circunstancias actuales, y presenciales cuando la pandemia lo vaya permitiendo. Hemos oído de las buenas nuevas, de la remodelación y ampliación del icónico Teatro Manuel Galich, gracias a la donación de una persona que ha sido ampliamente generosa y que ha pedido el anonimato, y que permitirá iniciar un nuevo siglo con esa instalación renovada.