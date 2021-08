Quienes me conocen saben que no soy religioso, aunque conozco las tres grandes religiones monoteístas: el judaísmo, el cristianismo y el islam. Aunque el budismo no es una religión, me gustan sus principios y filosofía, que son cercanos al pensamiento de Baruch Spinoza, el filósofo de origen judío considerado uno de los tres grandes racionalistas de la filosofía; los otros dos fueron: René Descartes y Gottfried Leibniz. No tengo, pues, ningún compromiso al escribir esto.

Su Eminencia Reverendísima Álvaro Leonel Cardenal Ramazzini Imeri es el tercer cardenal en la historia de Guatemala; anteriormente a él lo fueron: monseñor Mario Cardenal Casariego y monseñor Rodolfo Cardenal Quezada Toruño. Todos los Cardenales guatemaltecos han estado implicados en temas delicados que han generado controversias sobre las supuestas tendencias políticas de cada uno de ellos. Tuve la oportunidad de conocer a los tres.

A S.E.R. Ramazzini lo conocí cuando era Obispo del departamento de San Marcos, en una visita de trabajo que como Ministro de Gobernación hice para conocer de cerca la situación de la frontera con México. En esa oportunidad, monseñor Ramazzini me conversó sobre alguna situación en San Marcos, la que atendí por considerarla necesaria. Esa fue la primera vez que hablé con él; me pareció de trato agradable y sin extremismos políticos.

La segunda vez que tuve la oportunidad de hablar con monseñor Ramazzini se dio cuando fui Vicepresidente de la Cámara del Agro y fuimos la Directiva de la Cámara a una visita de cortesía a la Conferencia Episcopal de Guatemala en su sede. En esta ocasión tuvimos la oportunidad de intercambiar puntos de vista con los obispos de toda la República; allí pude hablar con él de forma muy cordial. Él recordaba perfectamente lo que tratamos cuando nos conocimos. Por parte de los miembros de la Cámara, todos quedamos complacidos de esa visita.

Tuve que viajar a Huehuetenango en el año 2019, en compañía de dos amigos, y antes del viaje concertamos una cita con monseñor Ramazzini, que entonces ya era el Obispo de Huehuetenango. Nos habíamos citado a desayunar, y en esa ocasión tuvimos oportunidad de hablar de todos los temas que son de alta prioridad en ese departamento. Nos informó de las múltiples amenazas de muerte que él tenía, y ninguna era de parte del Gobierno. Nos reiteró el compromiso de la Iglesia con los menos favorecidos, pero sin violencia ni cometiendo delitos.

Hoy por hoy debo reconocer que parte de la población no ha estado de acuerdo con lo que ha manifestado S.E.R. Álvaro Cardenal Ramazzini; incluso lo tratan de comunista, sin conocerlo y sin entrar a analizar lo que él dice, sobre todo cuando Guatemala lo que necesita es estabilidad, desarrollo y paz social, y no que nos polaricemos más, particularmente por las irresponsables acusaciones que se vierten contra funcionarios o personas que no piensa como nosotros. Por ejemplo, la lamentable andanada de insultos vertidos contra el Arzobispo de Guatemala y que pudimos oír. Sin embargo, admirables son las declaraciones del Cardenal cuando dice que las acusaciones, incluso contra el Presidente, solamente son rumores sin pruebas. “La verdad espera, la mentira tiene prisa”.