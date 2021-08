La toma de Kabul (I)

El 8 de julio, el presidente de Estados Unidos de América (EUA), Joe Biden, respondió a la pregunta de si era inevitablela toma de Afganistán por parte de los talibanes con las siguientes palabras: “No, no lo es. Porque las tropas afganas de 300 mil efectivos bien equipados, tan bien como cualquier otro ejército en el mundo, y con una fuerza aérea… no es inevitable”. Cuando le preguntaron sobre un posible colapso del Gobierno afgano, respondió que eso no era cierto y continuó diciendo: “El Gobierno (afgano) tiene la capacidad de sostenerse”. Por último negó cualquier similitud o paralelismo con la salida del personal diplomático, militar, administrativo y sus familiares después de la caída de Saigón en 1975 diciendo: “No va a haber ninguna circunstancia en la que veremos a personas siendo evacuadas del techo de la Embajada de EUA en Afganistán”. El pasado viernes 13, vaya día, John Kirby, secretario de Prensa del Pentágono y asistente de Relaciones Públicas del secretario de Defensa de los EUA, dijo sobre la situación de Kabul: “En este momento, Kabul no se encuentra en un ambiente de amenaza inminente”.

El domingo 15 de agosto, los talibanes, que en nueve días previos a esta fecha ya habían tomado control de 26 de 34 provincias afganas, tomaron Kabul sin mayor resistencia. La toma de Kabul por los talibanes simboliza 20 años de miles de vidas afganas y occidentales, así como miles de millones de dólares, infraestructura y recursos tecnológicos, desperdiciados. En tan solo días, la reconquista de Afganistán por los talibanes ha reflejado la peor derrota política, militar y de inteligencia no solo para EUA, sino para el mundo occidental. El exasesor de Seguridad Nacional de EUA H. R. McMaster dijo que Afganistán es “el problema de la humanidad en una frontera moderna entre la barbarie y la civilización”, y lamentablemente, debido a la arrogancia e incompetencia de Occidente, la barbarie ha ganado.

Es fácil hacer leña del árbol caído y criticar a EUA por no haber salido de Afganistán en el 2002, una vez derrocaron a los talibanes, o en mayo del 2011, después de que Osama bin Laden fue asesinado en Abbottabad, Pakistán, pero el problema siempre fue la ejecución de cómo sería esa salida. Cuatro gobiernos pasaron hasta que Trump logró un acuerdo, el cual es criticable por negociar con los talibanes la libertad de algunos de sus líderes a cambio de que las fuerzas de EUA no fueran atacadas. Un error igualmente comparable al que Nixon hizo con el Viet Cong al negociar una salida de tropas estadounidenses de Vietnam. El Viet Cong violó el acuerdo y el caos fue predominante con la caída de Saigón. Las diferencias entre guerrilleros comunistas y terroristas islamistas son estéticas, por lo que seguramente los terroristas talibanes regresarán a sus viejas mañas.

Pero el gran problema es que las declaraciones de Biden y sus funcionarios reflejan la pérdida en la confianza a EUA en Afganistán, Asia Central, Asia Pacífico y también para nosotros en Centroamérica. (Continuará…)