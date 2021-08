Hasta nuestra Embajadora en el Reino de España se enojó y exigió respeto.

Cuando Joan Laporta, Presidente del Club Barcelona, dijo en relación con la salida del espectacular Lionel Messi que dicho Club pasaba “de Guatemala a Guatepeor”, retumbaron las redes sociales.

La indignación chapina se activó.

Pero, como muchos saben, la expresión del Presidente culé no es de su autoría, ni mucho menos.

“De mal en peor” es un refrán popular clásico para indicar cuando nos llueve sobre mojado. Algo así como pagar una deuda con otra deuda más cara.

No logré identificar en una breve investigación previa para esta columna quién habrá tenido la ocurrencia, y desde cuándo, de agregarle el “Guate” a ese triste refrán (no es alegre pasar de algo malo a algo peor).

Yo escuché por primera vez este dicho en los años 90, de boca de un amigo colombiano. Por supuesto, me sorprendió y no me dio mucha gracia que digamos.

Pero pasados algunos minutos de haber sentido el honor patrio encendido, pasé a comprender que era simplemente un colorido “de mal en peor”.

Lo que sí encontré en mi pequeña investigación fue un refranero del Instituto Cervantes. Y en él se explica lo que a continuación me pareció interesante:

Tipo: Locución proverbial.

Enunciado: Salir de Guatemala y entrar en Guatepeor

Ideas clave: Peligro.

Significado: Se aplica a quien, procurando huir de un peligro, se mete más en él o en otro peor.

Marcador de uso: Poco usado (¡menos mal!).

Los gringos usan la expresión out of the frying pan and into the fire (algo así como “saliendo del sartén para caer en el fuego”).

El enunciado lo utilizan en casi toda Iberoamérica, pero especialmente en Venezuela, por supuesto, España, y en Colombia, Argentina, Uruguay, Costa Rica y Chile.

O sea, es un “juego de palabras” que solo aprovecha la terminación de la palabra que proviene del náhuatl: “lugar de muchos árboles”. (o sea, nuestro “mala” no es malo, es algo que ya quisiéramos seguir siendo).

Los mismos españoles, que tan aficionados son a este refrán, usan mucho otro similar, un poco más territorial: “salir de Málaga para entrar en Malagón”.

Por eso, me acordé de aquel famoso “por favor, no se enoje” que a veces nos recuerdan en las Inolvidables dominicales.

A menos que pase algo diferente. Algo que de alguna forma me hace recordar otro refrán popular: “al que le cae el guante, que se lo plante”.

Quizás en otros tiempos, donde no hemos estado tan mal, o “tan peor”, como ahora en tantos temas (salud, educación, justicia, transparencia), oír a un español o a una argentina decir lo que ya sabemos, no nos molestaba tanto.

Pero en estos tiempos, donde estamos de mal en peor en esos y otros asuntos, quizás se entienda el coraje en las redes. O quizás, mejor dicho, la frustración colectiva.