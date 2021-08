En esta famosa pintura que ilustra este artículo, yo veo a los corruptos devorando a los guatemaltecos. Con el cuerpo desfigurado, con total abandono del cabello y cuidado personal, con ojos que expresan locura, el viejo decrépito y corrupto, de cuerpo desproporcionado, devora a un guatemalteco en un acto de canibalismo compulsivo. Para agarrarlo bien y que no se le escape, con saña, con fuerza, le ensarta los dedos a la inocente víctima que sangra. El cuadro es dramático. Infernal. Como los corruptos son muchos, atrincherados en el Estado, a diario se comen por millares los sueños, las ilusiones nobles, las esperanzas recónditas, el deseo de vivir, la dignidad y decencia de los guatemaltecos. No dejan ni los huesos. Se engullen todo. No hay que dejar nada. ¡Qué insania colectiva la que estamos viviendo! ¡Hasta dónde llegó la corrupción en Guatemala! ¡Acabarán con todo y todos! Quieren arrebatarnos el país. Y lo están consiguiendo con éxito.

El sindicato del crimen o alianza mafiosa total, cuya organización va de la cabeza a los pies del Gobierno, se extiende a los tres organismos del Estado, entes autónomos y descentralizados y hasta casi todas las alcaldías del país. Desde allí se engullen todo con completa impunidad.

Vea por un momento el cuadro inserto y sienta compasión por los guatemaltecos, sobre todo los más débiles, que no se pueden defender. En esta pintura están presentes la muerte, el dolor, la estupidez, la maldad y la amargura. ¿No son acaso estos los mejores calificativos para designar a los corruptos?

El cuadro que reproduzco fue pintado por Francisco de Goya. Se titula Saturno devorando a su hijo. Representa al titán Cronos (Saturno en la mitología romana) devorando a uno de sus hijos. Este titán se comía a todos sus hijos recién nacidos por temor a que uno de ellos lo destronara. En Guatemala, los corruptos devoran a todos los guatemaltecos por ansias de dinero y poder y por temor a que alguno o algunos los saquen de sus lujosos garitos hediondos a naftalina y decorados con tafetanes de prostíbulo.

Sobre lo que tanto he escrito en distintas tonadas ahora, con fuerza, lo expreso por medio de esta pintura famosa. Es el mismo mensaje, enviado ahora en forma visual.