El infierno antes de morir

Alejandro Giammattei es de mi generación y lo vi un par de veces, de lejos, mientras estudiaba la secundaria. Cuando regresé de mi maestría y trabajaba en la Shell, en nuestra querida casa de esos tiempos memorables –donde nacieron y crecieron mis tres hijos–, experimentamos problemas de abastecimiento de agua. Las señoras del vecindario se quejaron con vehemencia y, asombrosamente, de inmediato, en lugar de un técnico o un plomero capaz, apareció el propio gerente general de Empagua, Alejandro Giammattei, y, con diligencia y sin demoras, resolvió el problema.

Me pareció un microgerente eficaz, pero percibí que se enfocaba en ver el árbol y carecía de la capacidad de ver el bosque en su integralidad. Esa visión de helicóptero, de 360 grados, característica distintiva del gerente general de alto calibre, al margen de que tuve la convicción de que su tiempo disponible no alcanzaría para responder a los problemas de todos los vecinos de la ciudad y su periferia. En Guatemala, sin capital humano, sin elites ni estadistas, donde se suele privilegiar la confianza sobre la competencia ejecutiva, el tuerto suele ser rey. Sin embargo, me reconfortó encontrar un eficaz microgerente, orientado a resultados concretos.

Durante los siguientes 30 años, siempre de lejos, lo habré visto en unas tres ocasiones. Por amigos comunes, supe que era trabajador diligente, pero conflictivo y carecía de talento para trabajar en equipo.

Cuando ganó la Presidencia de la República pensé que, debido a su inclinación por la microgerencia, identificaría no más de tres prioridades y obtendría resultados. Aunque a la vez sabía que su denso y siniestro entorno estaba saturado por la narcocleptocracia, que desde 1982 ha ejercido y sigue ampliando su dominio indiscutible sobre los destinos del país. Con moderado optimismo, también pensé que, en una de sus frecuentes explosiones de furia dictatorial, podía sacudirse ese siniestro y envilecido universo, para enfocarse en supuestas prioridades con eficacia y diligencia.

Me equivoqué. En su triste gestión solo he visto incompetencia, corrupción, impunidad, apoyo solapado –pero palpable– a las mafias criminales, cinismo y mitomanía exacerbada. Jamás imaginé, ni en el peor de los escenarios, que tendríamos a cargo del ‘Guacamolón’ a un individuo con tantos trastornos de personalidad antisocial, también llamado sociopatía: un trastorno mental en el que una persona no demuestra discernimiento entre bien y mal, e ignora los derechos, sueños, esperanzas, expectativas y sentimientos de los demás. Las personas con trastorno de personalidad antisocial tienden a hostigar, manipular o tratar a los demás con crueldad o indiferencia. No muestran ni sienten culpa, tampoco remordimiento por su conducta.

Las personas con trastorno de personalidad antisocial suelen violar la ley y convertirse en delincuentes. Pueden mentir compulsivamente, comportarse violenta o impulsivamente y experimentar adicciones. Debido a eso, las personas que padecen el trastorno, generalmente, no pueden cumplir con responsabilidades familiares, laborales o académicas.

Los signos y síntomas del trastorno de la personalidad antisocial pueden incluir:

Desprecio por el bien y el mal.

Mentiras o engaños persistentes para explotar a otros.

Insensibilidad, cinismo e irrespeto por su prójimo.

Ingenio para manipular a otros en beneficio propio.

Arrogancia, prepotencia, sentido de superioridad y capacidad de persuasión.

Problemas recurrentes con la ley, incluidas conductas delictivas.

Violar repetidamente los derechos de los demás mediante intimidación y acciones deshonestas.

Impulsividad y falta de planificación.

Hostilidad, irritabilidad severa, agitación, agresión y explosiones de violencia.

Falta de empatía y de remordimiento al dañar a otros.

Toma de riesgos innecesarios o conductas peligrosas, sin tener en cuenta la seguridad propia o de los demás.

No pensar en las consecuencias negativas de su conducta, ni aprender de ellas.

Por lo general son irresponsables y fallan repetidamente en el cumplimiento de sus obligaciones.

Conductas homicidas o suicidas.

Además de otros trastornos de salud mental, como depresión o ansiedad.

A grandes rasgos, este es el retrato de Alejandro Giammattei, y ayuda a entender la dimensión del trágico drama al que nos enfrentamos. Mientras ostente el poder absoluto, la regresión que experimentaremos será inconmensurable. Y, en medio de cada dos instantes, nuestras vidas, individuales y colectivas, peligran. Como diría Ortega y Gasset, están llenas de peripecias. Son, rigurosamente hablando, drama. Que Dios nos agarre confesados.