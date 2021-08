El dilema de Guatemala

Guatemala no tiene futuro con Giammattei. Mejor dicho, el futuro con Giammattei es de tinieblas. Él es director ocasional de una orquesta de intereses espurios —algunos abiertamente ilícitos—, pero muy poderosos. A diferencia de Jimmy Morales, los representantes de las redes criminales no tuvieron que invertir un año en seducirlo y aguijonearle paranoias. Cuando asumió la Presidencia estaba comprometido hasta las cachas, y poniéndole candado a su pasado inconfesable.

A diferencia de Bukele o López Obrador, no le interesa servir al pueblo ni ganar su respaldo. Tantito le preocupa la comunidad internacional, por las sanciones, pero cree torearla si sirve de lacayo incondicional con los migrantes y selectivamente entrega a extraditables competencia de sus acreedores.

Ejerce poder absoluto con el propósito de garantizar su impunidad y la de su círculo, y ofrecerla a oscuros financistas de campaña, a rancios industriales —que descreían de él, y por ahora le ofrendan lealtad—, a quienes se le dobleguen y le sirvan de perros de caza, bajo formatos clientelares. Sin olvidar, claro, que el dominio total sobre el MP y todas las Cortes le resulta un arma eficaz para perseguir a opositores y críticos, como lo hacen con saña y a gran escala —aunque en otros contextos— la dictadura Ortega-Murillo en Nicaragua, Maduro en Venezuela y el envejecido régimen cubano.

En una agenda de gobierno —como la que Giammattei ha puesto en marcha— diseñada para favorecer redes de corrupción y estructuras del crimen organizado, no cabe el hambre de la gente, ni su salud, educación, seguridad, empleo ni transporte. Por eso, las autoridades ancestrales, el movimiento universitario, los trabajadores de la salud y tantos otros sectores le han plantado cara, amén del rechazo de más del 80 por ciento de la población.

Así, estamos ante dos agendas: la del crimen, la corrupción e impunidad, que nos conducirá a consolidar un tipo de dictadura corporativa (finalmente, dictadura), y la de quienes nos oponemos, aspirando a recuperar los principios de la República, los valores de la democracia y el sentido amplio de justicia; es decir, el bien común, que proclama nuestro pacto social, tantas veces ignorado y transgredido sin consecuencias.

A diferencia de Nicaragua, Venezuela y Cuba, estamos a tiempo (no mucho tiempo) de impedir que la dictadura corporativa se consolide y recuperar el sendero del orden republicano y la democracia con sus frutos esperados: desarrollo y paz social. Pero ese tiempo será fructuoso si y solo si no caemos en la trampa de la polarización, y si la lucha por el Estado Constitucional de Derecho se convierte en el mínimo común denominador. Obispos católicos, empresarios razonables y múltiples grupos profesionistas y de la sociedad organizada en todo el territorio pueden contribuir a no deslizarnos en el tobogán de la dictadura que conducirá a la violencia política, otra vez.