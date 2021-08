Negocio pestilente

La portuaria del Atlántico, pretendía entregar, en medio de la oscuridad, de manera escandalosa y arbitraria, 150 mil metros cuadrados a los rusos, a US$ 0.05 el metro cuadrado, cuando la tarifa de Santo Tomás de Castilla, es de US$ 4.50 el metro cuadrado. Es decir, entregar esta graciosa concesión por la modesta e irrisoria cifra de US $3millones, por un tiempo de 30 años, cuando el valor de dicha concesión es de US $240 millones. En otras palabras, la directiva de la portuaria, por órdenes de Giammattei, buscaba con una prisa inusitada, entregar a escondidas, esta gran porción de terreno, entre otras prebendas, por el modesto y menos que marginal 1.25%, de lo que a los rusos, realmente les correspondía pagar.

Al salir a la luz pública, este robo descarado de grandes proporciones, los rusos no tuvieron otro camino y con un cinismo sin fronteras, incluso sin que la directiva de Santo Tomás de Castilla se los haya pedido, han hecho una segunda ¿contra? oferta, esta vez sobre la mesa: en lugar de ofrecer US$ 0.05 por metro cuadrado de terreno, elevaron su propuestas a US $1 por metro cuadrado. Es decir, US$ 3.50 abajo, que la tarifa establecida en Santo Tomás de Castilla. Por otro lado, no obstante la tarifa de carga de la portuaria, es de US$ 4.40 por tonelada, los avezados rusos, ofrecen US$ 0.50 por tonelada y anticipan que cargaran 2 millones de toneladas de níquel al año. Asimismo, indican que reducen su pretensión de terreno, a una porción de 60 mil metros cuadrados y el horizonte del arrendamiento a un tiempo de 20 años.

En síntesis, los mineros rusos ofrecen a Guatemala US$ 14.4 millones por los 60 mil metros cuadrados, cuando deberían de pagar por la graciosa concesión US$ 64.8 millones, es decir tan solo el 22.22% del pago que les corresponde por arrendamiento. Mientras, por operaciones de carga de exportaciones a granel de níquel, quieren un trato privilegiado de US$ 0.50 por tonelada, cuando la tarifa es de US$ 4.40. En otras palabras, quieren despojarnos US$ 3.90 por tonelada. Aunque su capacidad de exportaciones a granel, sería de 4 millones de toneladas de níquel, aseguran que solo exportarían 2 millones de toneladas de níquel anualmente. Esto significa que pretenden pagarnos US$20 millones por tonelada de níquel exportado, cuando lo que corresponde es US$ 176 millones. Es decir, los “nenecos” quieren cubrir, únicamente, el 11% de lo que deberían de pagar a la portuaria y por lo tanto a Guatemala.

En conclusión, los empresarios rusos, en total, entre los 60 mil metros cuadrados de terreno y la operación de carga por tonelada exportada, tiene la absurda pretensión de pagar un monto que asciende a US$ 34.4 millones, cuando les corresponde pagar asciende a US$ 240.8 millones, tan solo US$ 14.2% que por Ley están obligados a pagar.

Sigue siendo mejor para Guatemala, que Giammattei devuelva la mordida, que no pasa de los US $10 millones. No dejemos que nos sigan viendo la cara de babosos.