¿Cómo motivar a las nuevas generaciones?

Todos los humanos, mientras nos salen canas que nos recuerdan que tenemos menos días por delante que los que hemos dejado, vamos perdiendo la esperanza de ver cambios profundos en nuestro entorno. Por eso es por lo que siempre decimos que el tiempo pasado fue mejor, porque, de alguna manera, ya lo vivimos, y el futuro siempre es incierto. Al ver las barbaries que nos presentan los medios, como los asesinatos, los abusos de los poderosos, el regreso de la maldad —como el que se da ahora en Afganistán—, etc., pues el ánimo cae al suelo y cuesta motivarse. Pero, pese a todo esto, considero que la humanidad ha ido mejorando poco a poco con cada año que pasa, ya que los avances en salud, educación y cierto grado de reducción de la pobreza son visibles. Todos quisiéramos más, pero algo se ha ido logrando.

En todos los países democráticos, porque en los otros no es permitido, vemos un creciente malestar dentro de la juventud, que no ve en el sistema actual una salida. La gran mayoría de los jóvenes entre los 16 y 30 años del mundo entero están mejor que sus padres, sea por una mejor esperanza de vida como por haber alcanzado algún grado superior de educación. Es por esa mejoría relativa que su desesperación es más escandalosa en contra de un statu quo que no les ofrece ninguna motivación. Y ese creciente sentir antisistema, alimentado por líderes miopes que no cambian de actitud, genera que muchos oportunistas se aprovechen de esa fuerza juvenil para liderar movimientos absolutistas que quieren repetir modelos de administración pública histórica y contundentemente fallidos. La democracia republicana NO es el mejor sistema, pero sí es el menos malo de los que hemos visto en los últimos siglos. Atentar contra la libertad nunca logrará mejorar el nivel de vida de los más necesitados.

Entonces, los “chuchos apaleados” que ya conocemos cómo funciona el sistema, en donde la mayoría de los que acceden al poder solo buscan su interés particular, no logramos motivar a las nuevas generaciones para que no caigan víctimas de falsas promesas. No existe un incentivo virtuoso para destacarse en la administración pública, porque el buen trabajo nunca se reconoce y, por el contrario, se mete a todos en el mismo canasto lleno de ineptitud y corrupción. En menos de 24 meses tendremos electos a los nuevos alcaldes y diputados, solo esperando la segunda vuelta para saber quién dirigirá el país por cuatro años. Seguramente habrá una enorme renovación de liderazgos, pero también tendremos a más de los mismos. NO PODEMOS esperar que llegue un superpresidente a resolverlo todo, porque eso no pasará. Deberemos escoger a alguien que su historia de vida pueda demostrar de alguna manera su potencial como guía del futuro, porque nadie con un pasado turbio cambia al acceder al poder. Pero el cambio total no se puede dar, y por eso es nuestra responsabilidad como guatemaltecos que queremos dejar este mundo un poco mejor de como lo recibimos sembrar siquiera una pizca de optimismo en las nuevas generaciones. Busquemos a nuestro alrededor aunque sea a una persona para motivarla a creer que algún día nuestra Guatemala prosperará, porque si no traspasamos optimismo e ilusión de que vamos a estar mejor, nunca podremos cosechar el bienestar que se merecen nuestros herederos.