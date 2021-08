El “paradiso” perdido

Alguien dijo con razón que fuimos el País de la Eterna Primavera y dejamos de serlo, agobiados por los huracanes, sequías, el calor y el frío, fruto del cambio climático, que, sumado a la conducta arisca y la indiferencia de la gente, poco a poco el trato afable, la sonrisa y el saludo cortés agonizan en un enjambre informático que nos lleva con rumbo desconocido. De esa cuenta, no cuesta darse cuenta de los errores y horrores de los gobernantes, que lo que menos hacen es gobernar, distraídos en negocios turbios, después de estar años en la llanura ofreciendo el oro y el moro, sin un len en el bolsillo. Realizando su sueño de salir pupusos de pisto, engatusando al pueblo dormido que le gusta dejarse engañar cada cuatro años por maromeros de la política, colgando los hábitos de la honradez nomás asumir el cargo, codeándose con la flor y nata de los pícaros de cuello blanco, sin descuidar los bajos fondos, esquilmando al Estado sin medida ni clemencia. El último de la lista es Yamanetti, haciendo todo lo posible por ser un Ortega Light, apoyado por los mismos y por los que se supone aman la patria, escondidos en formalismos, con la identidad perdida, sin valores esenciales para entender la realidad, evitando que el país se vuelva un basurero en cualquier época y circunstancia, y saqueado en forma permanente y descarada por los políticos mafiosos.

El declive es absoluto y ya no es irreverente promover leyes en nombre del Señor y lavar dinero con fluidez, consintiendo desmanes de gobernantes cínicos, sin pronunciarse o sugerir con chicuelinas un diálogo fraterno, comprensión y perdón, incluido borrón y cuenta nueva a delincuentes políticos. Semejante conducta la resume un letrero en una pared de la zona ‘five’ que dice: “Dialogar con el diablo es una estupidez”. El que lo escribió sabe que en 200 años ha sido solo ruido y poco queso, dándole en el morro con lógica a los causantes de la deserción de fieles en iglesias como la católica, que este siglo puede desaparecer. Razón no falta, al no renovarse y destapar y ventilar el pasado, incluidos escándalos de pederastia encubiertos por siglos y fraudes financieros de cardenales juzgados en el Vaticano, por la tenacidad del papa Francisco en limpiar la Iglesia, con recia oposición de los lobos conservadores de la curia romana. Por cierto, la encíclica Fratelli Tutti, destinada a los olvidados y aliviar como una luz de esperanza su precariedad, fue divulgada sin entusiasmo. Al comunicado de la CEG pónganle el adjetivo que quieran, pero para amar a Dios, que está en la mirada de los niños, en la naturaleza, en los sueños, etc., no hacen falta intermediarios que alteren la palabra del Señor. La mafia siempre le preguntará a su merced de qué sabor quiere el helado…; por dicha, una oveja negra no hace verano. ¿De qué sirven las instituciones cuando los pueblos están en llamas si callan o son cómplices de sus verdugos?El destino parece tener vida propia, endosándonos gobernantes que son unos auténticos farsantes. Volviendo la corrupción y la impunidad el sistema, donde la democracia no tiene nada que hacer, condenados a presenciar un debate falso y vivir en un modelo ilegítimo, incapaz de satisfacer las necesidades humanas elementales, prolongando la enfermedad social, acentuada por la debilidad endémica del Estado. Siendo más peligroso para la libertad que la tiranía declarada de Maduro y Ortega, con la oposición definida, sabiendo a qué atenerse. Aquí, Yamanetti, con los poderes del Estado subordinados, delira y se cree el dueño de la pelota jugando con los gringos, olvidando que es un cazador cazado sin el nivel de Noriega en Panamá, haciéndole coro, bailando el son de la negra, empresarios depredadores protegiendo sus intereses. Predicando respetar la ley en forma simulada, sin dejar de apoyar al régimen corrupto, carente de ética y moral que no la respeta, y los dejará hablando solos en el naufragio en alta mar. Joya. Jesús dijo no tiréis perlas a ‘os porcos’, haced caso. Amén.