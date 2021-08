¿El “Pacto de Corruptos” y la limpieza demográfica?

Después de año y cinco meses de pandemia, formulo la hipótesis de que el gobierno del presidente Gimmattei y su aliado Pacto de Corruptos han apostado por la realización de una limpieza demográfica selectiva. Es decir, han optado por la reducción de la población guatemalteca por la vía del fallecimiento de los más vulnerables económica y sociológicamente hablando. Ya se sabe que los sectores de ingresos altos y medianos, aun pagando cuentas exorbitantes, han podido darles a sus familiares una atención digna, a pesar de haber perdido ante el COVID-19 a no pocas vidas. El Gobierno ya tuvo tiempo suficiente para comprar las vacunas e iniciar un proceso de vacunación acelerado. No tiene la excusa de falta de dinero para la compra de las mismas. No lo hicieron, a pesar de haber recibido Q32 millones solo en el año de 2020. En su momento, solo pagaron US$15 millones (Q120 millones) por la mitad de las vacunas ofrecidas por el mecanismo Covax, que son las que en su mayoría hemos recibido por compra propia. La millonada que se pagó este año a Rusia, por medio de una empresa intermediaria, de casi Q615 millones para la compra de la vacuna Sputnik V ha resultado un fiasco. Las han enviado tarde, mal y nunca. Increíblemente, quienes han salvado al gobierno de Giammattei de seguir los pasos de su antecesor Otto Pérez Molina y de su acompañante en la vicepresidencia, Roxana Baldetti, de engrosar las filas presidiarias han sido los Gobiernos de España, México, India e Israel, además del gobierno demócrata del presidente Biden. Ellos han mandado donaciones de vacunas. Los hospitales para el COVID-19 de campaña, adicionales, ofrecidos, brillan por su ausencia. Las justificadas quejas, reclamos y exigencias de los médicos y demás personal de salud que demandan insumos, medicamentos, salarios dignos y a tiempo empiezan a ser una constante. Estamos ante el colapso del sistema de salud y de los hospitales para atender la pandemia. Todo ello, a pesar del enorme esfuerzo de estos guatemaltecos imprescindibles. Llama la atención que varias cámaras empresariales pertenecientes al CACIF todavía defiendan al gobierno actual, lo mismo que los jerarcas de la Iglesia católica, apostólica y romana. La población urbana y rural, en su mayoría, estamos conscientes de que el presidente Giammattei debe dimitir inmediatamente del cargo y la renuncia de doña Consuelo Porras es una crónica popularmente demandada a la brevedad posible. Ya el daño económico, laboral, de salud y político que le han causado a la sociedad guatemalteca y al Estado de derecho son irreversibles y deben caer sus cabezas para que la democracia en el país, con sus poquísimos logros, no se pierda.