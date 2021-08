Cada cual con su calvario

Las imágenes que circulan en noticieros y redes sociales acerca de la situación que se vive en Afganistán son desgarradoras. Cientos de miles de personas huyen por la libertad que llega a su fin con la llegada de los talibanes al poder. En cuestión de horas, el mundo es espectador de la diáspora forzada de afganos que huyen de las consecuencias que trae la llegada del régimen talibán para el Estado de derecho, los derechos humanos y la libertad. Colgando de aviones del ejército estadounidense intentan huir, algunos precipitándose a su muerte en el despegue. Intentan huir, dejando todo atrás, excepto lo que llevan puesto. Sus seres queridos, su tierra, sus pertenencias se quedan a merced del nuevo régimen, uno que les hace imposible quedarse. A su angustia se suma el mundo entero, en solidaridad. Inclusive aquellos pudorosos y ajenos a alzar la voz, en círculos cerrados comentan el horror y el terror. Los hechos son irrefutables, como lo son y serán las consecuencias. Sin importar ideologías, la mayoría de las personas condenan lo sucedido y se mantienen atentas a lo que está por venir. ¿Qué diferencia hay con lo que vivimos en el Triángulo Norte de Centroamérica?

Los afganos ahora están a merced del Talibán; en Guatemala estamos a merced de la corrupción. Fondos y formas distintas, pero al final ambos regímenes logran lo mismo: expulsar a sus conciudadanos. A diferencia de lo que sucede en Afganistán, en Centroamérica la diáspora es en cámara lenta, tan constante y lenta que la hemos normalizado. Hoy son seres humanos el producto líder de exportación, y las remesas que envían, parte protagónica de nuestra economía. ¡Qué ironía!, ¿no?, que en un país pobre sean los pobres los que nos mantienen a flote. Las caravanas hacia el norte son de índole política —su eficacia no se mide por el número de personas que logran llegar al destino final—, son un llamado de atención a la condición a la que por décadas se ha sometido a la mayoría en la región. La realidad del flujo de centroamericanos hacia Estados Unidos se da todos los días, como un cuentagotas que no encuentra barrera en su destino final ni solución en su lugar de origen, aunque en el trayecto se pierdan cientos de miles de vidas. Las imágenes de los afganos colgando de los aviones me recuerdan las imágenes de los centroamericanos colgando de La Bestia, como le llaman al tren que los transporta en el trayecto por México. Estos también huyen, también dejan todo atrás: familia, tierra, pertenencias, sueños… En fin, la vida.

Lo que sucede en Guatemala no es nuevo, han sido décadas en las que gobierno tras gobierno han cedido ante la corrupción sistemática que hoy culmina con la captura del Estado. Como consecuencia de la cleptocracia que a perpetuidad ha contado con el aval de la minoría que se ha beneficiado por el sistema, Guatemala se encuentra a merced de los corruptos. La corrupción encuentra en Alejandro Giammattei lo que el fundamentalismo islámico encuentra en los talibanes. Los guatemaltecos poco podemos hacer por la vía legal, pues la justicia ha sido decapitada. Lo que queda es el juicio y la condena del pueblo a un gobernante que rebasó el punto de no retorno. Hoy queda en las manos del Gobierno de los Estados Unidos hacer lo necesario para detener la inevitable migración de guatemaltecos y centroamericanos a su país. Nuestra región les queda demasiado cerca para que lleguen al punto de abandonarnos y nos dejen en manos de los corruptos, como hoy queda en manos de los talibanes el pueblo afgano. Dos fronteras debiesen de hacer la diferencia…