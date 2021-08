75 aniversario

Hay pocas instituciones del Estado que han podido ganarse el respeto y reconocimiento público. Creada originalmente en 1946, inició operaciones hace 75 años, el 2 de septiembre. Sustituyó al Departamento Monetario y Bancario de la Secretaría de Hacienda, que existió de 1925 a 1946.

Desde su creación fue parte del Banco de Guatemala, que también tiene un bien ganado espacio en la historia institucional del país. Su separación física en 1995 (saliendo del edificio del Banguat) y legal en 2002, conforme la Ley de Supervisión Financiera, que define a la Superintendencia de Bancos (SIB) como un órgano de banca central (como lo establece la Constitución Política de la República), con un carácter eminentemente técnico, con independencia funcional, económica, financiera y administrativa, necesarias para cumplir con sus fines, lo que le ha permitido tener un desempeño ejemplar, reconocido nacional e internacionalmente.

Con solo 19 años de edad, inicié mi carrera de servidor público en la SIB. Personalmente he sido testigo y promotor de la modernización de la SIB. Desde cuando la auditoría bancaria in situ enfatizaba la verificación formal de la normativa legal y reglamentaria, con un enfoque ex post eminentemente punitivo. Luego se encaminó a un enfoque más prudencial y preventivo con la utilización de sistemas de información, análisis y monitoreo de riesgos, con un enfoque extra situ, para más tarde evolucionar a una supervisión más moderna con un enfoque ex ante, basado en la identificación, medición, control y mitigación de riesgos, poniendo énfasis en la calidad de las administraciones bancarias, derivando en la supervisión basada en el riesgo del supervisor.

En la actualidad, las labores de supervisión financiera demandan un uso intensivo de las tecnologías de la información, minería de datos, inteligencia artificial, modelos matemático-estadísticos prospectivos, conocimiento profundo de las instituciones y de los riesgos que asumen (crédito, mercado, liquidez, operativo, legal, tecnológico, estratégico, lavado de dinero y de reputación), enfatizando en la supervisión macroprudencial, consolidada y transfronteriza.

La autoridad de la SIB tiene forma de trípode: legal, técnica y moral. La primera se la otorga la ley; la segunda se gana por méritos, conocimientos, experiencia y capacitación constante, y la tercera, la autoridad moral, que resulta ser la esencia de una labor impecable, se gana con un comportamiento ético a toda prueba.

En dos épocas he tenido el honor y privilegio de dirigir a la SIB (1993-1995 y 2014-2018), de lo cual me siento orgulloso y satisfecho por la labor cumplida. Al llegar al 75 aniversario, el peso de la historia de la supervisión bancaria y financiera que heredan las autoridades, funcionarios y empleados de la Superintendencia de Bancos les obliga y compromete a continuar la tradición de excelencia y prestigio bien ganado.