Proteger la naturaleza

La sociedad actual cree erróneamente que los océanos son infinitos. Es acaso por ello que el 80 por ciento de las aguas negras o residuales de los países y una devastadora cantidad de desechos tóxicos industriales, pesticidas y otros venenos son desechados en ríos y mares. Las aguas tratadas son minoría.

Vivimos en un mundo superpoblado (7.8 billones de personas, 2021) y ello tiene fuertes consecuencias sobre los océanos. Nuestros desechos terminan casi todos en el mar.

Los científicos estiman que 8 millones de toneladas de desechos plásticos llegan a los océanos cada año, cantidad que equivale a vaciar un camión de basura lleno de plásticos cada minuto al mar. Si no cambiamos de tendencia, en 2025 nuestros océanos tendrán una tonelada de plástico por cada tres de pescado, y en 2050 habrá más plásticos que peces.

Las plantas de tratamiento de aguas negras son imprescindibles; debemos rechazar plásticos de un solo uso, innovar con la “química verde” para que los plásticos de un solo uso puedan biodegradarse.

El legendario divulgador científico de la BBC, David Attenborough, afirmó recientemente a The Guardian: “Tenemos que reconocer que la Tierra y sus océanos son finitos. Tenemos que reconocer que en el pasado destruimos especies de peces, arenques, bacalao; los destruimos. Necesitamos un plan. Tenemos que controlarnos. Control de ambos lados. Tenemos que aprender que no siempre estamos en competencia uno contra otro”.

Agregó: “Se ha establecido clínicamente que la relación con la naturaleza es muy importante psicológicamente hablando, para nuestra sociología, para nuestra salud mental”.

Además del balance que nos da la naturaleza, los océanos son de vital importancia, ya que son los responsables de que la Tierra sea habitable para la humanidad. Es de los océanos que proviene la mayoría del oxígeno que respiramos. Sin embargo, hay varios coccidios marinos en Guatemala y en el mundo.

Estamos arruinando la belleza natural y turística de Guatemala y de Honduras. Honduras está demandando a Guatemala por una contaminación sistemática que desechamos hacia las costas de Honduras.

El Gobierno guatemalteco no está haciendo nada para mitigar la contaminación y los ecocidios. Necesitamos prohibir plásticos de un solo uso y que las empresas se hagan responsables de recoger todo el plástico que ellas producen y que está en ríos, mares, bosques, volcanes, etc. Necesitamos que las municipalidades de todo el país cuenten con plantas de tratamiento de aguas negras y plantas tratamiento de desechos sólidos. Necesitamos dar un tratamiento adecuado a nuestros desechos y, sobre todo, REDUCIR nuestros desechos. Necesitamos volver a las botellas de vidrio, venta a granel e implementar un modelo de abastecimiento en las tienditas de barrio por medio de rellenar envases para productos de higiene personal.

“La Tierra no nos pertenece; nosotros pertenecemos a ella”. No podemos vivir sin oxígeno. No podemos sobrevivir sin mares. Somos naturaleza. La naturaleza está en nosotros, en el oxígeno que nos hace posibles, en el agua que tomamos, en los minerales de nuestros huesos. Estamos hechos de tierra y la tierra está hecha de estrellas. Proteger a la naturaleza es proteger la vida, y la de las futuras generaciones.