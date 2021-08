Sobre la libertad y sus formas

A los 18 años, uno no sabe quién es ni qué le gusta, y sinceramente, hoy, cinco años después, sigo sin tenerlo claro. Sin embargo, ni 18 años cumplidos tenía cuando tomé la decisión que le dio rumbo a mi vida y decidí estudiar lo que estudié y donde lo estudié.

Yo sabía que me gustaba la historia, pero más allá de eso no tenía idea de para qué era buena. Sabía que las matemáticas me costaban, que ver sangre me mareaba y que había perdido artes plásticas en quinto primaria por no saber dibujar líneas rectas. Con este difuso camino vocacional, escogí las relaciones internacionales y el estudio de la ciencia política en el lugar que cumple años en estas fechas.

Allí me encontré a mí misma y descubrí un mundo lleno de posibilidades. Salí de la homogeneidad de mi colegio católico solo de mujeres para adentrarme en una idea desconocida para mí: la libertad. Libertad entendida como un abanico de mundos que puedo ser, libertad de elegir y libertad de pensar lo que me venga en gana.

Esta libertad, como la entiendo hoy en día, se traduce no solo en la libertad de expresión que tanto nos gusta, sino la libertad de reconocer en el otro una postura disidente que contribuye al pluralismo de opiniones, que es la base de la democracia en la que vivimos. Esta noción de entendimiento mutuo y de construcción de consenso viene del mundo heterogéneo que tanto puse en práctica en las discusiones de las clases socráticas dirigidas por profesores espectaculares que marcaron un camino en mí.

Ser libre, desde que puse pie en esa institución como estudiante en enero de 2016, es también tener el poder de disentir. Disentir es no solo decir que algo no me parece, sino construir y opinar desde una postura de simpatía muy a la smithsiana. Disentir es reconocer la diversidad de opiniones dentro del espectro liberal y fuera de él. Disentir es vivir en carne propia la frase de Evelyn Beatrice Hill y reconocer en el otro una opinión diferente, pero dar la vida por su derecho de expresarla.

Hoy, a los 23 años, sigo sin saber quién soy ni qué me gusta. Sin embargo, me siento más completa y lo volvería a hacer todo de la misma manera. Escogería los mismos salones de clase, reconociendo la individualidad del otro y cuestionándome cada día más mi rol en una sociedad que le debe tanto a sus ciudadanos y ciudadanas. Elegiría el mismo camino y quienes me han acompañado en él. No cambiaría nada y seguiría poniendo en práctica la grandísima frase que está impresa en letras grandes en el jardín: “Tengo la convicción de que la paz social es imposible donde se pretenda imponer un criterio. El conflicto surge precisamente donde no se tolera el pluralismo de ideas”. Es este el punto de salida; el camino ya lo discutiremos después.