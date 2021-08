El sábado 17 de julio escribí: En dónde están los señores de la política, y di una lista de nombres que enaltecieron el quehacer político en nuestro país, y entre ellos mencioné a Roberto Carpio Nicolle, un verdadero caballero en el más amplio sentido de la palabra, no solo en lo político, sino en lo familiar, como hijo, esposo padre, abuelo; además, como empresario. No es fácil hablar de Roberto por su extenso currículo, así que me limitaré a relatar cómo conocí y he tratado a Roberto, mi pariente político, como afectuosamente nos hemos tratado, así como lo que he sabido de su vida pública y familiar.

Conocí a Roberto un domingo en el Hotel Antigua, en un almuerzo familiar donde mi prima hermana María de las Mercedes Blanco Verdugo nos presentó a su futuro esposo. Yo era un joven adolescente y los novios en la edad apropiada para casarse. La boda no fue en Guatemala, sino en la Capilla Real de la bellísima Catedral Metropolitana de Sevilla, la catedral más grande del mundo de estilo gótico. Fue en Sevilla por ser la ciudad originaria de mi familia materna. El matrimonio Carpio Blanco procreó a cuatro hijas: María Mercedes, María del Mar, María Eugenia y María Luisa.

Roberto es empresario y periodista, dirigente político y escritor, politólogo, investigador y analista político. Como empresario junto a su hermano Jorge Carpio (QEPD) fundaron el semanario Sábado de Bolsillo, de donde surgió Diario El Gráfico. Allí me permitió Roberto publicar mis primeros artículos periodísticos. Algún tiempo después, Roberto con Mario (QEPD), su otro hermano, fundó Inforpress Centroamericana. Recuerdo que en su despacho de El Gráfico tenía Roberto un Miró; pocos tienen en Guatemala un cuadro de Joan Miró; es Roberto un hombre culto y de buen gusto. Por su deseo de servicio, Roberto ha sido miembro del Club Rotario de la Ciudad de Guatemala.

Como es sabido, la vocación y pasión de Roberto ha sido y es la política. Fue fundador del Partido Democracia Cristiana, candidato a la Alcaldía, época en que colaboré con él; fue diputado, candidato a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), donde nos encontramos en diferentes bandos, pero con el mismo sentimiento de dignidad y amor por Guatemala. En la ANC fue uno de los tres presidentes alternos de la misma, los otros fueron su primo Ramiro de León Carpio (QEPD) y Héctor Aragón Quiñónez (QEPD). En el nuevo periodo democrático fue compañero de fórmula con Vinicio Cerezo, ya que alcanzó la Vicepresidencia de la República.

Debo decir que Roberto es hiperactivo, fundamos la primera Asociación de Dignatarios de la Nación (Constituyentes). Como Vicepresidente organizó el proyecto de desarrollo Trifinio; organizó las Cumbres Presidenciales Esquipulas I y II. Representó a Guatemala en la Comisión de Reconciliación Nacional.

No puedo desarrollar su currículo por lo extenso, pero sí consignaré que ha sido reconocido, nacional e internacionalmente, como un hombre de Estado que debe ser ejemplo para las actuales y futuras generaciones. Ha obtenido más de 20 condecoraciones. Ha escrito y publicado ocho libros. Donó parte de su biblioteca a la Universidad de Texas y su biblioteca completa a la Universidad Rafael Landívar.Saludos, pariente; allí te paso a ver.