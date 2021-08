La tiranía del mérito

El título de este artículo es el de un excelente reciente libro escrito por el filósofo Michael Sandel, en el cual cuestiona una sociedad que ha transitado de la política y la economía como disciplinas fundamentalmente morales a una en la que estos vínculos con la ética y la moralidad se han roto y solo queda en la sociedad la competencia feroz para escalar los peldaños sociales políticos y económicos sin considerar los medios o el “bien común”. Así, es relevante mencionar la celebración que la Universidad Francisco Marroquín lleva a cabo por los cincuenta años de su fundación. Su misión desde los inicios ha sido la enseñanza y difusión de los principios éticos, jurídicos y económicos de una sociedad de personas libres y responsables en un ambiente de plena libertad y excelencia.

La insistencia de la Universidad Francisco Marroquín en los principios éticos, jurídicos y económicos en la sociedad es un remedio contra una visión puramente meritocrática que se ha apoderado de grandes sectores de la sociedad contemporánea y que amenaza con destruir la convivencia y la cooperación necesarias.

Sandel escribe: “En marzo de 2019, mientras los estudiantes de secundaria de los Estados Unidos esperaban los resultados de sus solicitudes universitarias, los fiscales federales hicieron un anuncio sorprendente. Acusaron a treinta y tres padres adinerados de participar en un elaborado plan tramposo para que sus hijos fueran admitidos en universidades de élite, incluidas Yale, Stanford, Georgetown y la Universidad del Sur de California. En el corazón de la estafa estaba un asesor universitario sin escrúpulos de nombre William Singer, que dirigía un negocio que se ocupaba de ofrecer servicios a padres ansiosos y ricos. La compañía de Singer se especializó en jugar con los sistemas de admisión universitaria intensamente competitivos que en las últimas décadas se ha convertido en la principal puerta de entrada a la prosperidad y el prestigio”.

Y continúa Michael Sandel: “El servicio de admisiones ilícitas de Singer no era barato. El presidente de una prestigiosa firma de abogados pagó setenta y cinco mil dólares para que su hija tomara un examen de ingreso a la universidad en un centro de pruebas supervisado por un agente pagado por Singer para asegurarse de que la estudiante recibiera la calificación que necesitaba. Una familia pagó a Singer 1.2 millones de dólares para que su hija fuera admitida en Yale como recluta del equipo de fútbol, ​​a pesar de que ella no jugaba fútbol”. Todo esto, por la carrera desbocada para alcanzar “por las buenas o las malas” un prestigio que les asegurara una posición relevante en una sociedad meritocrática en la que parecería que el “bien común” ya no importa.

Aún más, la insistencia en la competencia y en el mérito individual nos hacen olvidar que todos hemos logrado nuestra posición actual no solo por nuestro esfuerzo, sino siempre con la ayuda solidaria de muchos otros que nos apoyaron y nos siguen apoyando en todo momento.

Escapar de la política polarizada de nuestro tiempo requiere un análisis cuidadoso del significado del mérito. ¿Cómo se ha reformulado su significado de manera tal que erosiona la dignidad del trabajo y hace que muchos individuos sientan que las élites los menosprecian? ¿Están los ganadores de la globalización justificados en que merecen su éxito, o bien se trata de una arrogancia meritocrática? Es necesario insistir en que “nadie es una isla”, según lo escribió el poeta isabelino John Donne, “todos somos partes de un continente”.