La Nueva Guatemala de la Asunción en tiempos de Ubico: 1931-1944 (I parte)

En 1931, la Nueva Guatemala de la Asunción tenía 142 mil 313 habitantes, aproximadamente. Era apenas el 6.4 por ciento del total de la población del país, de 2.2 millones de personas. Y el peso de su población frente a la población urbana total era de 34 por ciento. Con perdón de nuestros padres y abuelos, era un pueblón. En 1944, la emergente ciudad había alcanzado 217 mil 767 habitantes, aproximadamente. Era apenas el 8.4 por ciento del total de la población del país, de 2.6 millones de personas. Y el peso de su población frente a la población urbana total era de 38 por ciento. Esta era la “Aldea de Ubico”, de la que nos habla Piero Gleijeses. Es el periodo que va desde la toma de posesión del general Jorge Ubico Castañeda, en febrero de 1931, hasta la toma de posesión del triunvirato revolucionario de 1944, que estuvo integrado por los militares Francisco Javier Arana, Jacobo Árbenz Guzmán y el civil Jorge Toriello Garrido. Es decir, desde la llegada al poder político del general favorito del embajador estadounidense Sheldon Whitehouse, Jorge Ubico Castañeda, y su estancia en el poder, hasta el 1 de julio de 1944. La ciudad de “Don Jorge” distaba en la realidad de ser una “Tacita de Plata”. Más bien, era una aldea en donde privaba la paz de los cementerios. Ubico desde que tomó el poder político dijo que sería implacable en contra de sus opositores, lo que demostró exiliando a la mayoría de los funcionarios del gobierno anterior, del general Lázaro Chacón. Después demostró que a los supuestos asesinos de la anciana y sus dos empleadas, el famoso crimen de la novena avenida, los fusilaría después de juicios sumarios, con tribunales militares. No importando si eran culpables o no. Y que dichos fusilamientos serían en plaza pública y se utilizó como tal el paredón exterior del Cementerio General. Era para provocar entre la población miedo y escarnio. Todo esto sucedió en 1931. A los líderes sindicales que osaron declarar una huelga en la Compañía Nacional de Cemento, de C. F. Novella, los apresó y la mayoría se salvaron de ser fusilados gracias al buen corazón del dictador, a pesar de ser comunistas. No corrió igual suerte el líder obrero, hondureño, Juan Pablo Wainwright Nuila, quien fue fusilado en el interior de la Penitenciaría Central. Y con el paso de los años demostraría que también sería implacable con los excorreligionarios suyos, como los quezaltecos, que no lo apoyaron en su proceso de reelección. La matanza que organizó comenzó en 1933 y la concluyó en el año de 1934. Tuvo ayudantes, como los jefes de la Policía Nacional Solórzano Roderico Anzueto Valencia, en un primer momento, y en un segundo a David Ordóñez, ambos generales. Otro eficiente colaborador fue el auditor de Guerra, licenciado Guillermo Cabrera Martínez. En esos años se estructuró la dictadura, que para 1936 se inventó una consulta para poder reelegirlo otros seis años, ante la imposibilidad de que se presentara como candidato nuevamente, tal como lo establecía la Constitución Política de la República vigente entonces. Eran también los años de la gran depresión capitalista (1929-1939) y que traerían la llegada al poder de Adolf Hitler en Alemania y de Francisco Franco en España, previa derrota de los republicanos. Al final de la década vendría la II Guerra Mundial.