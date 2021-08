La hora de la resistencia fundacional

Las actuales manifestaciones y bloqueos que han despertado la ira del Pacto de Corruptos ganarían bastante si se orientaran a lograr lo que se podría llamar “resistencia fundacional”. Se trataría de buscar la lucha social no violenta, pero no por ello inefectiva. Se cuestionaría el Estado de derecho que los gobiernos autoritarios identifican con la “ley y el orden”. Esta resistencia plantea la realización de los derechos humanos y ambientales que se destacan en una coyuntura histórica apremiante para el país y el mundo.

El hecho de que la resistencia fundacional no sea violenta no implica que carezca de fuerza. Sin embargo, no es una fuerza política que surge de la violencia como impulso destructivo u opresivo, sino que tiene una profunda matriz ética, la cual, como es natural, echa raíces en la conciencia de la sociedad que se atreve a pensar de manera crítica. Thoreau —quien concibió la desobediencia que después desarrollan personajes como Tolstói, Gandhi, Luther King Jr. y Mandela— afirmaba que no debíamos ser instrumentos del mal que condenamos. La resistencia fundacional requiere un marco que supere inclusivamente al liberalismo, el cual ha agotado su sentido después de varios siglos.

El mal al que apunta Thoreau —quien se negaba a pagar impuestos que financiaban, entre otras cosas, la invasión norteamericana contra México (1848)— apunta a la trituración de las víctimas del sistema. Por esta razón, aquellos que critican con animosidad las protestas se quedan cortos en sus demandas de respeto. Desde luego, es sumamente molesto quedarse atrapado en el tráfico, pero ha de ser extremadamente doloroso ver a un hijo morir de hambre o darle un beso cuando emprende una travesía migratoria sin esperanza. ¿Con qué solvencia pueden criticar ellos la resistencia no-violenta de los movimientos profundos de la sociedad guatemalteca cuando ellos se avienen a vivir bajo las reglas del genocidio por goteo que ha sido denunciado por el penalista argentino Zaffaroni?

Es preciso, en consecuencia, plantear la lucha política en seguimiento de una convergencia capaz de integrar las demandas de todos los grupos que sufren de un orden inhumano. Se puede coincidir en la abolición de un sistema que se manifiesta en la violación de tantos derechos que ya no pueden ser silenciados.

Este no es un objetivo abstracto, sino, por el contrario, bastante concreto en las circunstancias presentes. Nada hay más concreto que los peligros de todo tipo que acechan a sociedades atenazadas por gobiernos autoritarios manejados por sociópatas. Ha llegado el momento de desbordar este (des)orden con una indignación que ya no tiene miedo al conflicto. Hay que luchar por la comida, por las medicinas, por la educación, por la sostenibilidad del ambiente.

Las perspectivas, sin embargo, no deben ser apropiadas por ningún movimiento particular. El divisionismo es un error fundamental que no debemos cometer. No se pueden excluir a todos los que han vivido una historia de opresión —desde las mujeres hasta los pueblos indígenas, pasando por las víctimas del capitalismo, que ya se manifiesta como una pulsión de muerte, como lo ha señalado Byung-Chul Han—. En ese sentido, Marco Fonseca ha insistido en el esfuerzo de articulación de las fuerzas en contexto como el nuestro, dado que la unidad es un concepto más difícil de alcanzar en un contexto de pluralidad.

Por lo dicho, me apropio de la afirmación de Zagrebelsky —expresidente de la Corte Constitucional italiana en 2004—, según la cual la única norma fundamental del derecho es la resistencia. Solo esta ha hecho posible las revoluciones a lo largo de la historia. En nuestro caso, dicha refundación debe asumir de manera inteligente las lecciones dolorosas de cinco siglos de un sistema basado en la opresión, la discriminación y la represión.