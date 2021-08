Subidos en el tren bala de la mediocridad y el subdesarrollo

Nos dirigimos a una nueva estación en el trayecto del tren bala de la corrupción, que conduce hacia la mediocridad y el subdesarrollo. Esta vez, el capitán del tren parece decidido, por la velocidad que lleva, a causar un grave percance no obstante las advertencias y gritos desesperados de los pasajeros alarmados por los riesgos que corren sus vidas por tan irresponsable piloto.

Los que van en primera clase, pese a ir en los vagones delanteros del tren con riesgo de llevar el mayor impacto, no muestran ninguna señal de alarma ni susto. Para ellos, el tren debe seguir su marcha y nada debería perturbar la comodidad y confort que les brindan sus cabinas especiales, aunque él no muestre ninguna habilidad o pericia para conducir el tren, total desde sus espacios no se percibe ni padece ninguna incomodidad que los quejosos de los vagones de atrás vociferan.

En los vagones de más atrás, la gente va hacinada y los servicios que debería prestar el personal asignado para los viajeros ya no se deja ver, dejándoles sin la atención básica necesaria, abandonados a su suerte.

Aunque el tren va a contravía del destino al que la mayoría de los pasajeros quiere llegar, el capitán del tren y toda la tripulación están empecinados en llevarlos a un lugar donde no hay trabajo, escuelas, centros de salud, recreación y ni expectativas de un futuro mejor.

Mientras en Estados Unidos esta semana se llegó a un acuerdo bipartidista para echar a andar un ambicioso plan de reconstrucción de infraestructura que alcanza un monto total equivalente al presupuesto nacional de 35 años, acá el gobierno de turno está concentrado en planes de saqueo en todas las áreas de la administración pública.

Esta abismal diferencia entre dos países tan diferentes, pero cercanos geográficamente, hará que en los próximos años más gente busque migrar al norte, donde la demanda por mano de obra en construcción tendrá un repunte impresionante.

En Guatemala, en cambio, ya cuesta movilizarse de un lugar a otro, aun en cortas distancias, por la obsolescencia de la infraestructura vial, cuyo presupuesto en los últimos 20 años se ha destinado a obras fantasmas, inconclusas, sobrevaloradas y a enriquecer a los funcionarios de turno.

El único transporte que avanza en el país es el tren bala de la corrupción, que en cada cambio de administración entrega su operación a un capitán cada vez más desalmado, con una tripulación que se organiza para asaltar a los pasajeros hasta dejarlos sin pertenencias y en trapos de cucaracha, con el único anhelo de saltar del tren, aunque cueste la vida misma.