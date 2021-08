Negocio pestilente

La portuaria del Atlántico, pretende entregar 150 mil metros cuadrados a los rusos, por la modesta cifra de US $3 millones, cuando según las tarifas del puerto Santo Tomás de Castilla, el valor de dicha concesión es de US $240 millones. En otras palabras, la directiva de la portuaria por órdenes de Giammattei, escandalosamente, busca entregarles esta gran porción de terreno, entre otras prebendas, por el modesto y menos que marginal 1.25% de lo que a los rusos les corresponde pagar. Es mejor que Giammattei devuelva la mordida, que no pasa de los US $10 millones.