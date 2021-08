Cuando los inhumanos detentan el poder

Hay que tener mentalidad profundamente inhumana para ver que el país se desgarra a pasos agigantados y no hacer nada para, al menos, contener la acumulación de dramas. Se necesita ser algo más para que, en lugar de resolver, decida aplicar más combustible a un panorama desolador. Jugar de provocador, y no actor decisor, es terrible. Dice mucho de la mentalidad criminal de quienes gobiernan, que también priva en sus cajas de resonancia.

Atrás quedaron las muestras de mediocridad, ineficiencias por doquier, evidencias de que el sentido de dirigir los destinos de una “nación” les quedaba grande a quienes, por decisión propia, se erigieron en presidentes. Ahora, la mezcla tiene otros ingredientes: perversidad, alevosía; sentido que el ejercicio del poder es ilimitado, nada les detiene, que tienen todos con ellos y nadie en contra. El proceso acumulativo de las perversiones parece no tener límites.

El menosprecio de las variadas formas de cuestionamiento social es un poderoso indicador de lo mucho que debe removerse. Considerar el momento actual como un episodio pasajero, promovido por los facinerosos, los que están contra todo, donde lo primero que asoma ante la ausencia de argumentos es la pregunta ¿quién financia a los opositores?, solo reitera lo retrógrado de las expresiones de los que se jactan con ser los eternos ganadores de la jugada en el único tablero existente. La incomprensión de lo que está pasando reitera la ausencia de liderazgo, pero también de actores dispuestos a ceder, aunque sea un poco, en favor de propósitos mayores. Cuando quienes deben ceder un poco de su terreno están totalmente indispuestos a hacerlo, y, por el contrario, quieren ir por más, indica que el recurso del diálogo, en este momento, está agotado.

El panorama desgarrador se ha generalizado. En videos y fotografías se muestra el escenario pavoroso de los hospitales públicos, donde las víctimas de la pandemia intentan mantenerse aún con vida, a pesar de las precariedades que rondan a su lado. Ese panorama no es pasajero, porque en tanto las “autoridades” no cambien de giro el timón, la acumulación de las huellas será más intensa. Las cifras que, en forma sostenida, hemos tenido a lo largo de los últimos meses hacen urgentes medidas que vayan mucho más a fondo que el famoso y trillado discurso de la autoprotección como único recurso.

No hacer nada, cerrar la puerta a los incesantes cuestionamientos, advertir que todo está bajo control cuando las evidencias indican lo contrario, son factores o narrativas que no admiten posiciones cómodas, neutralidades indicativas de complacencias. Si quienes, en teoría, están para tomar decisiones y no lo hacen, a pesar de las crudas realidades, entonces que se hagan a un lado para que los relevos hagan lo que hace meses y años forma parte de la famosa lista de pendientes.

Las dosis de moralina, a la espera de que las autoridades cambien de tonada por impulso divino o por convencimiento personal, no va a suceder. Mientras tanto, la vida de muchos continúa en vilo y la de otros más se ha apagado por desatención prediseñada. Esa realidad no puede seguir siendo la constante.