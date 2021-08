La paz llegó precipitadamente e igualmente se desmorona

Cuando escucho las consignas de lucha y los discursos de quienes dicen representar al pueblo guatemalteco, lo que inicialmente me pregunto es: ¿realmente creen que representan las ideas políticas de 17 millones 109 mil 746 de habitantes? (INE, 2020) y si ¿están conscientes de lo que significa emplear la violencia por la remoción de un fiscal, en lugar de exigir a la autoridad responsable que lo resuelva?

Observamos por los medios de comunicación audiovisuales a los pequeños grupos de campesinos interrumpir la libre locomoción del pueblo que dicen representar, a un médico solicitando que lo dejen transitar y la intervención del “líder”, que llega a reiterar la negativa, no al médico, sino al campesino que obstruye el paso. Y así transcurrieron nueve horas. Vimos algunas pancartas elaboradas en vinyl, es decir bien confeccionadas, y otras en cartulinas o cartón.

La situación que atraviesa el país es crítica, no solo por los efectos de la pandemia, sino también por otros factores, como el alza de la canasta básica (Q3 mil), los permanentes señalamientos de corrupción y el silencio gubernamental, disputas entre funcionarios del sector justicia, enfrentamientos entre diputados, pérdida de credibilidad de las instituciones y los funcionarios (as) que las administran, amenizado con el discurso mediático entre los que dicen ser buenos —garantes del orden— versus los nefastos —generadores del caos—, razones más que suficientes para manifestarse públicamente, pero esto no las alienta. Los manifestantes son movilizados por asuntos lejanos a la realidad y a sus intereses.

Algunos desde la oscuridad aplauden los paros, otros los lamentan —la mayoría— y hay a quienes no les importan porque utilizan transporte aéreo. Lo cierto es que al final pierde el país, se reducen oportunidades de trabajo, disminuye el exiguo turismo, se amplía el riesgo de expansión del COVID-19 y de la variante delta y de plano se incrementará el número de fallecidos (10 mil 845 a la fecha, elPeriódico).

La agenda que enfrenta a tirios y troyanos puede remontarse. Pero es necesario la participación de la academia, inexplicablemente ausente o posiblemente conversando discretamente. El mejor ejemplo son los acuerdos de paz (1983-1996), que en su momento fueron boicoteados por los interesados en mantener el conflicto, pero que después de la firma viajaron al extranjero a acreditarse el éxito.