Salubristas rozan el delito

El viernes último asistí al intento de vacunarse de una persona para su segunda dosis. Primer acto, Gerona. Había vacuna, pero faltaban unos días para la fecha establecida. En otro centro, el Alida España, solo Sputnik. Más tarde, en la Guardia de Honor, solo Moderna y primera dosis, y si la persona era afiliada el IGSS, no había nada para ella. En medio de todo esto, información en medios de comunicación dando datos inexactos, o claramente falsos. En redes, datos inexactos, el caos.

Pero el colmo fue en Antigua. En el centro de vacunación César Brañas pude asistir como testigo a la expresión más alta de ineptitud, indolencia, incompetencia. En ese centro sí había vacuna AstraZeneca para la segunda dosis, pero… como el sistema se había caído era imposible vacunar a las personas en segunda dosis. Los argumentos o razones o explicaciones fueron varios. Primero que vía el sistema se emitía una especie de constancia, certificado de vacunación.

El otro fue realmente infame. Dicho por la encargada del César Brañas: Si en los bancos cuando se cae el sistema la gente se va, igual aquí. Con la diferencia de que hay sucursales bancarias y no es tema de salud. Además, el banco es privado y la vacuna es un derecho ciudadano, obligación del estado. Y la salud puede ser un asunto de vida o muerte, a lo cual la funcionaria solo dijo, ninguno se va a morir, pues ya tienen la primera dosis, y no hagan escándalo. Dos señores de la tercera edad que llevaron sus familiares tuvieron que regresar sin la vacuna. Una señora de 96 años, luego de horas de espera bajo el sol, igual, tuvo que irse sin vacuna. El drama es mucho mayor que esta columna.

Largas filas de gente al sol, salones vacíos con sillas cómodas, pero los funcionarios, una veintena, sin inmutarse, pues no era su culpa que el sistema no funcionara. Finalmente expusieron el argumento clave: no podían vacunar y anotar los nombres en un cuaderno y luego enviar el resultado, pues si hacían eso, la CONTRALORÍA les caía encima, etc. Surge la pregunta: ¿Qué tiene que hacer la Contraloría en una situación de salud en los centros de vacunación? Más tarde en el centro de salud de la Ciudad Colonial dieron turno, pero no había vacuna.

Finalmente, el día sábado, visitamos el centro de vacunación situado en el Colegio de Profesionales en la zona 15. Cerrado, pues solo trabajan entre semana, el sabadito y dominguito son sagrados. ¿Y la salud de la ciudadanía? ¿Y la urgencia de vacunar a la mayor cantidad de personas? En total, seis intentos en seis centros sin poderse vacunar por la ineficiencia y trabas burocráticas. A estas alturas se puede hacer varias interrogantes, pero la principal: Si las vacunas existentes son en un 90 por ciento de donaciones, y se encuentran en poder de un gobierno sin ética, sin decoro, ¿qué puede pasar con los lotes recibidos? ¿Se pueden almacenar y luego vender a entes privados? Es la inquietud al ver el tortuguismo y la ineptitud en la aplicación. Es realmente dramático vacunarse en nuestro país.

En alguna nota escribí felicitando a los trabajadores de los centros de vacunación. Hoy creo que no es posible hacerlo. En el César Brañas, mala atención y funcionarios prepotentes; en el centro de salud de Antigua, la indolencia a tope; en Gerona, cuidadores de puertas con pinta de policías mal educados; en la Guardia de Honor, los soldados con actitud de cuartel; en el Colegio de Profesionales, un guardián somnoliento. Mientras tanto, la gente, que se joda. Mientras la ministra, bien gracias, así como sus jefes, a los que la salud de la población les vale y les pela.