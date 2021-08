Mejor, la poesía

En estos tiempos de zozobra, latente incertidumbre, un sutil alivio puede estar en la poesía. La que nos acerca a la tierra húmeda, al corazón cansado de los pueblos, a la franela del aire tibio. Sí, en estos tiempos de zozobra, no hay como recordar a Humberto Ak’abal y ahogar llanto en sus palabras: las que gritan, las que aman. Por la diversidad, por la equidad, por destronar al racismo y volvernos “todos”. Acá una muestra:

“No es que las piedras sean mudas: guardan silencio”. “Las hojas de los árboles tiñen la voz. / Por eso el canto de los pájaros es verde”.

“Los colores en nuestros tejidos no destiñen: solo envejecen”. “Las veredas de mi pueblo se le enredan a uno entre los pies”.

“Hablá con cualquiera, no vayan a pensar que sos mudo, me dijo mi abuelo. Eso sí: tené cuidado que no te vuelvan otro”.

“La luna busca algún agujero en las casas de adobes, entra y se sienta en el suelo”. “Si llevan agua son ríos. Si no, caminos”.

“Venados, conejos, quetzales, palomas, bejucos, flores y arbolitos. Ponchos de pura lana de chivo. Tejidos momostecos. Soñar envueltos en ellos es como si te durmieras en el monte”.

“El lodazal se ve feo, pero huele sabroso —la llovizna le encanta hacer lodo—. Aunque no llueva amanecen húmedos los campos: la noche los moja con su lengua”.

“Allá de donde yo soy es el único lugar donde uno puede agarrarse de la noche —como de una baranda— para no caer en la oscuridad”.

“Las puntas de los rayos de sol tienen espinas: si te le quedás viendo sentirás como pican los ojos… y uno llora”. “Hablo para taparle la boca al silencio”.

“Quisiera dejarte mi corazón así como está: roto. Con el sueño de que tal vez la grieta pudiera servirte de: puerta”.

“¡Sol! Volvete humo, tizná el cielo, quemá la tierra, estamos de duelo, mi gente, mi sangre, mi pueblo…”.

“En este país nos ven solo para fines egoístas, los políticos se paran sobre nosotros, los terratenientes nos explotan, las religiones nos confunden, y las oficinas de turismo nos exhiben…”.

“Las religiones extranjeras condenaron nuestras creencias, lo llamaron brujería, idolatría, superstición… Hicieron a un lado nuestros espantos y nos pusieron el espanto ¡pecado!”.

“La gente no entiende, dicen que estoy loco porque hablo solo. Y yo no hablo solo, platico con las palabras que has dejado en el patio de la casa”.

“Para quienes no hablan nuestras lenguas: somos invisibles”. “A nosotros los indios nos ha hecho famosos el odio de los imbéciles”. “Esta historia no la cuento: la lloro”.

“Si no fuera por el sol, los pobres hace tiempo que hubieran muerto de frío. De hambre se muere poco a poco”. “Esa luz redonda es un hoyo lleno de luna”.

Sí, tapémosle la boca al silencio con una voz unida que denuncia, reivindica, exige. Porque una sociedad sin palabra es una sociedad sin alma.