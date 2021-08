Del árbol caído todos hacen leña

En la última semana, la población ha sido víctima de tres días de paros y bloqueos generales, por parte de tres diferentes organizaciones que buscan lograr así respuesta a sus demandas. Pese a que la libertad de protestar NO puede ser atacada, el modo de hacerlo sí. No pretendo calificar la legitimidad de las causas de cada grupo, pero sí el resultado final de sus actos. Decía Benito Juárez: “El respeto al derecho ajeno es la paz”. Pero así como debemos respetar el derecho de protesta, también debemos respetar el derecho de movilidad y de libertad de acción. Sobre todo, porque la probabilidad de que algún funcionario público se vea afectado por los paros y que esto le haga responder positivamente a las protestas es totalmente risible. Pero en cambio las víctimas reales del paro son sin lugar a dudas los chapines que día a día deben madrugar para llegar al trabajo; los que deben moverse para vender sus productos; o simplemente los que su trabajo como piloto les obliga a estar en estas colas por horas. Nunca un paro afectará al Presidente y menos cuando se le hacen tan comunes y frecuentes que dejan de importarle, como se percibe que es nuestra realidad actual.

Nadie ha medido el impacto económico real de un paro y/o bloqueo de tan siquiera una hora. Y no me refiero a pérdida de exportaciones o ventas de grandes empresas. Lo terrible es la gente que pierde su jornal, su visita médica, su descanso y definitivamente su paz. Guatemala ha soportado los embates de la pandemia precisamente por ese espíritu luchador y emprendedor de su gente más humilde pero trabajadora. Paros como los recién vividos atentan directamente contra la capacidad de recuperación de los más necesitados, no de los más afortunados. Una empresa grande sufre por la pérdida de ventas de un día, pero al final sale avante por su tamaño. Pero un pequeño comerciante y/o empleado que no logra sus objetivos diarios por culpa de los paros puede perder hasta su supervivencia y la de su familia.

El presidente Giammattei y su gobierno son en este momento un enorme árbol caído del que todo mundo busca hacer leña. No importa si las causas son económicas, políticas o antojadizas. Mientras él no decida rectificar su rumbo, dejar de transmitir la culpa a los demás y enfocarse en lo poco que puede hacer en los próximos 24 meses de poder que le quedan, veremos una enorme colección de protestas que nos afectarán a todos. Los guatemaltecos tenemos el riesgo de perder en el corto plazo todo ese esfuerzo que nuestra resiliencia y arduo trabajo han logrado contener de la tragedia de la pandemia. Ideal sería que estuviéramos por primera vez en décadas enfocados en crecer y eliminar la desigualdad y la pobreza extrema. Desafortunadamente, esa ventana se cierra y nuevamente estamos siendo acorralados a una situación en donde lo único que nos queda es buscar evitar que terminemos peor de como empezamos esta crisis. El Estado debe hacer su parte, pero nos toca a todos intentar que Guatemala no sea convertida en una eterna “tarea” de leña formada por todos nuestros sueños truncados.