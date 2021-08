Ahora van por el cartón lleno

El presidente Giammattei y sus aliados van ahora en busca de que no haya oposición; quieren ahora controlarlo todo, incluido el silencio de la opinión pública. Van por cartón lleno. Primero, el Presidente pactó con un grupo de diputados corruptos. Con ellos y a través de ellos (la prensa independiente lo llama Pacto de Corruptos) controla a todas las altas Cortes, la cabeza del Ministerio Público, la Contraloría General de Cuentas, el Tribunal Supremo Electoral, gran parte de las alcaldías. Como a este sindicato de corruptos le molestaba la figura del fiscal de la FECI Juan Francisco Sandoval, por medio de la fiscal general, Consuelo Porras, procedieron a descabecharlo. El siguiente paso ahora es silenciar a los periodistas independientes. En cuanto el que canta la lotería grite “el Diablo”, los corruptos gritarán: “¡Lotería! ¡Cartón lleno!”.

Sin prensa crítica al gobierno, sin medios que a diario destapen la corrupción, consideran que habrá una percepción generalizada de que ya no hay corrupción e impunidad en el país. No les interesa la realidad, sino la percepción. Si la población no la conoce, no existe. Controlar a la prensa es una forma de hacer desaparecer la corrupción, aunque esta vaya en aumento, porque nadie la denunciará.

Una de las cabezas más destacadas de la prensa independiente es la del presidente de elPeriódico, Jose Rubén Zamora. La fiscal Porras busca expedientes que, retorcidos, permitan enjuiciarlo y encarcelarlo. Igual seguirán otros periodistas independientes. Paso a paso. Sin pausas. El grito de alerta ya está dado. La corrupción devora hasta los luchadores más grandes. Devora ilusiones, personas, sistemas. Solo deja cenizas.

Este sindicato de corrupción gobernante concibe al gobierno como negocio, no como servicio. Aunque sea estirada peor que hule, quieren mantener una fachada democrática, aunque en realidad esta “democracia” esté al servicio de la corrupción y la impunidad. Claro que no quieren hacerlo en forma descarada y brutal al estilo de Cuba, Venezuela o Nicaragua, sino en forma light, pero igualmente certera y apabullante. Giammattei quiere hacer con la prensa lo que el PRI hizo en México. Domesticarla con dinero o callarla con la “ley” en la mano. Algunos antecesores a Giammattei quisieron hacer otro tanto, pero fracasaron. Uno de ellos fue Álvaro Arzú Irigoyen, quien, sin embargo, sí logró que desapareciera la Revista Crónica, que dirigía el intelectual Francisco Pérez de Antón. Ahora hay más experiencia, mayor control del aparato público y mayor necesidad de recobrar imagen de opinión pública para, con la “ley”, silenciar a los opositores. Citando a un político, un columnista escribió que “en Guatemala, el derecho es ciencia ficción”. En ese tipo de derecho se doctoró la fiscal Consuelo Porras.

A la par de las cabezas conspicuas de la prensa independiente, el Pacto de Corruptos quiere la cabeza del Procurador de los Derechos Humanos. Sin él y sin la prensa independiente, los gobernantes podrán reinar a su antojo. Suavemente. Sin contratiempos. Todo ya sería fácil. Nadie preguntaría por el contrato de la vacuna Sputnik V y su renegociación. Nadie pediría cronograma de entrega de las mismas. En las ruedas de prensa, ningún periodista haría preguntas incómodas al gobernante. Podrían ir informando sin sobresaltos, a su antojo, con total tranquilidad. Podrán suscribir todos los contratos que deseen porque no habrá nadie que diga que son leoninos, productos de coimas. No les importará que sean dañinos al país. Como el dinero queda en casa, será irrelevante que, con sus robos, dejen al país en cueros.

La prensa independiente y las entidades de prensa independientes (entre ellas la notable Asociación de Periodistas de Guatemala [APG]) deberán tomar cartas en el asunto. Lo que se viene no es para menos. Los conocedores dicen que la guerra ya está cantada. En camino. Pronto las cascaritas de banano estarán en el piso para provocar el resbalón.

Entre tanto, a los corruptos poco o nada les importa figurar en la Lista Engel. Quien no esté allí consideran que es un don nadie en el mundo de la corrupción. Compiten por estar allí. Como desprecian esa lista, en vez de llamarla Engel la llaman Mickey Mouse.

Con respecto a las movilizaciones, el Pacto de Corruptos considera que, por cansancio, ellas solas se extinguirán. Por ahora, la anarquía es aliada de nuestros gobernantes. Pero puede volverse en su contra. Nunca hay nada escrito en política.

El gobierno de los Estados Unidos ve con preocupación el derrotero que toman los países centroamericanos, con la excepción de Costa Rica. El camino que siguen Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador es democráticamente deplorable, en tanto se les dificulta también armonizar con México. Como ya han aprendido mejor el español, consideran al presidente mexicano como un político zamarro.

Joe Biden, Kamala Harris y su equipo aún no han podido generar una política hacia estos países. A la vez, saben que por las cercanías no pueden adoptar un laissez faire, laissez passer. En su bola de cristal, ninguna adivina puede predecir lo que pasará. Ahora más que nunca es el momento de abrir los ojos. El juego de ajedrez es cada vez más intenso.

