Su único consuelo es la cabeza de Consuelo

El presidente Alejandro Giammattei da señales de desesperación: ir tras el hijo del expresidente Otto Pérez Molina le traerá enemigos que no necesita. En un desesperado intento por bajarse del trending topic, pretende revivir las consignas de la ciudadanía en contra del ya desaparecido Partido Patriota. Este es un mensaje alto y claro para los aliados de la impunidad: las lealtades se rompen cuando de salvar el pellejo propio se trata. La estrategia de Giammattei apunta a que sacrificará a quien tenga que sacrificar para calmar la efervescencia de la ciudadanía y ganar tiempo con el hoy muy incómodo vecino del norte. Dos enemigos no le bastaron. Hoy se suman a la ciudadanía y a los Estados Unidos quienes ven en la desesperación de Giammattei una latente amenaza.

Hay un buen número de individuos en varios sectores de la sociedad guatemalteca para quienes echar para atrás no es una opción. Haber cruzado el punto de no retorno les ha hecho llegar hasta las últimas consecuencias; hoy están en la mira de la enardecida ciudadanía y del gobierno de los Estados Unidos por igual. Los tres poderes del Estado están repletos de estos, pero también hay aquellos que al orbitar en torno al poder se han aprovechado y amasado fortunas de cuestionable procedencia. Muchos de ellos, ahora dignificados por el paso del tiempo y por la amnesia de los guatemaltecos. A ellos les digo: aún es tiempo de que rompan filas, eviten ser sacrificados en un acto desesperado del presidente Giammattei. El proceder del presidente al sacrificar a Otto Pérez Leal debiese de llamar la atención de quienes han avalado el actuar de este gobierno y el de su antecesor. Unos cuantos abiertamente, pero la mayoría lo ha hecho en la complicidad del silencio. Si no quieren ser arrastrados por la ciudadanía, por el gobierno de Estados Unidos y ahora por el propio presidente Alejandro Giammattei, llegó el momento de definir postura, ser claros y marcar distancia antes de que sea demasiado tarde. Aún es tiempo de sumarse a la presión en contra de la administración del actual gobierno; esto podría ser el catalizador del cambio. No hacerlo prolongará la agonía del inevitable desenlace, que arrastraría a muchos con consecuencias desagradables para los sectores involucrados. Para los que dentro de los tres poderes del Estado han comulgado con el lado oscuro, marcar distancia resultará más difícil, pero no imposible. Vale la pena que se pregunten si les conviene más volverse sapos que carnada.

Giammattei tiene claro —como bien dice en estas páginas el excanciller Edgar Gutiérrez— que el gobierno de Estados Unidos no se inclinará por su renuncia, de haber otras salidas a la crisis. Estas salidas existen y tanto la ciudadanía como el gobierno estadounidense las tienen claras. Si el presidente Giammattei no toma el camino correcto, seguro van a somatarle la mesa. Para evitar el somatón que podría llevarle a compartir celda con los Pérez, no le queda más que marcar distancia de quienes hasta hoy han sido fieles a su agenda y entregarlos como recompensa. Si lo hace habrá encontrado el espacio que le permita sobrevivir, al menos en el corto plazo. Será entonces la cabeza de su fiel e incondicional aliada Consuelo Porras la que pronto rodará. Porras, persona repudiada por la mayoría de los guatemaltecos y rechazada por el gobierno estadounidense, que ha sido enfático al declarar públicamente su desconfianza hacia ella y su gestión. ¿Qué camino seguirá el presidente Giammattei?