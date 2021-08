Somos lo que no seremos

Las presiones sociales difieren de las de siglos pasados por la influencia tecnológica, viendo la vida desde otra perspectiva, sin delirios propios de la sociedad estática, con opciones válidas cambiando sin violencia el statu quo que se resiste a morir, conservando privilegios impropios del siglo XXI, al manipular los balances y controles sociales, degradando la democracia, ignorando la realidad profunda, desviando los fines humanos más elevados: creencias, ritos, la amistad, las artes, las ideas, el amor, etcétera. Un ámbito intenso y extenso, invisible y visible, que abarca todo, dándole sabor a la vida, y soñar, y crear a fuego lento un universo propio, sin algoritmos que sustituyan lo que fuimos, somos y seremos. Sin poder desfigurar saudades ni las travesuras de la juventud, distantes de alucinaciones y de verdades que duelan, gateando a tientas en la oscuridad de la noche sin GPS, alterando el silencio cómplice el ruido de un tonel mal puesto, despertando los vecinos pensando que son los gatos ajenos. Y soñar bailando con Celia y sus ojos de jaspe, robando un beso perdido en el tiempo, en el camino de las ilusiones que se esfuman sin decir adiós. Sueños que ahora no son sueños, haciendo el amor con robots con título de propiedad y ritual complejo, hablando y besando sin sentir, excusa perfecta para amar sin amar y soñar sin soñar con los ojos abiertos en el otoño súbito. Agobiados por la sombra implacable del tiempo empeñado en recorrer el camino en silencio, con la sonrisa desnuda despojada de la venganza, sacudida por el olvido y la soledad incrédula.

Y sin fijarnos que la ciencia y su aplicación, la tecnología, logran avances sin caber en la imaginación, retrocedemos siglos cortesía de los listos que creen que los pobres nacen con los polvos contados. Y sin hacerles caso, viven a lo grande comiendo de vez en cuando, entretenidos haciendo hijos a granel, sin acceso a cambios básicos logrados en países desarrollados hace 300 años. De esa cuenta, se les vinieron las necesidades encima y no les queda otra que exigir un cambio real y que no les sigan viendo cara de pendejos, dándoles sopa de zope los tres tiempos, sin fijarse que se va a romper la pita. Y como los meros capos tienen su método propio, dicen que mejor tengan paciencia y esperen otro ratito, que no tarda en regresar Cristóbal Colón para progresar, y mientras, amarren los chuchos con longaniza, y si les falta pisto, que pidan una tarjeta de crédito al 10 por ciento de interés mensual, aliviando las penas de una vez por todas. Resultando que ese cuento no se lo traga nadie, porque la vida es diferente en otros lados y en esta tierra sagrada no sucede lo mismo, por culpa de los mismos. Despertando sin choque sangriento —como dice el himno y don Paco—, exigiendo que la mafia no siga cooptando el Estado, que renuncie Yamanetti, Consuelo de los tunantes y disuelvan el Congreso, antes que empiecen los morongazos, aunque sean de agua, por falta de eggs…Por mil motivos, empezando por el cinismo y la corrupción de los políticos, las protestas irán in crescendo, como dicen porái, hasta que renuncien y devuelvan los melones que se clavaron. Y como no les da la maceta, se pelearon con el Tío Sam con el apoyo solapado del sector privado de iniciativa, perdiendo la sabiduría de los dirigentes que nunca confundieron fuerza con fortaleza, cultivando la virtud de la prudencia. Los gringos saben cómo terminar el cuesco armado por Yamanetti, dejándolo destruir el país con el riesgo latente de que se incendie, al ser libres y democráticos solo en el papel, la realidad dice otra cosa. Y como el pisto no es la vida, el virus da asesoría gratis, menguando el miedo de los que andan asustados diciendo que ya merito desaparece el comunismo, causante del mal. Los dogmáticos que dirigen la orquesta saben que ya se murió y no piensa resucitar, impidiéndole la revolución tecnológica, que sigue su curso, sin pedir permiso ni poder escapar de su magia. Joya. Con este invierno y sin pisto, lo único que le puede caer a uno es una pared encima…