Seis de agosto de 1937: la fundación de la Facultad de Ciencias Económicas y su presente servil

El viernes pasado, la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala cumplió 84 años de fundada. Fue creada por el Decreto No. 1972 del 25 de mayo de 1937, pero se iniciaron clases, con 27 alumnos, el 6 de agosto. Por su comportamiento digno, varios decanos fueron exiliados y asesinados, y larguísima es la lista de estudiantes inútilmente sacrificados, desde 1954. Y en todo ese tiempo, no había experimentado una Junta Directiva tan plegada al gobierno, mediocre y desinformada como la que actualmente la dirige. Estudiantes de la Facultad y no pocos egresados de la misma les exigimos destituyan a la catedrática licenciada María Consuelo Porras como profesora. Es una demanda popular. A ella solo la defiende el presidente Giammattei y el Pacto de Corruptos, que desangra a Guatemala. Manuel Galich en su libro Del pánico al ataque afirmó: “Las autoridades que dirigían las facultades habían descendido a simples alguaciles, cumplidores de los caprichos de Ubico y estaban haciendo descender la moral universitaria”. Algo similar sucede en nuestros días. Después del paso desastroso de Carlos Estuardo Gálvez Barrios y de Murphy Olimpo Paiz Recinos por la Rectoría de la Usac y de José Rolando Secaida Morales por la Facultad, han quedado no pocos cómplices, como los facultativos mencionados de Ciencias Económicas. La Junta Directiva se encuentra integrada actualmente por el decano, licenciado Luis Suárez; el vocal I, licenciado Carlos Alberto Hernández Gálvez; el vocal II, licenciado Byron Mejía, y los vocales estudiantiles, Silvia Oviedo y Omar García. No hay representante del Colegio de Profesionales, toda vez que los colegios existentes todavía no hacen valer el derecho que les corresponde. Por otra parte, tanto Oviedo como García están fuera del periodo para el cual fueron electos. Es precisamente esa conducta, que fue permitida desde los oscuros tiempos de Gálvez Barrios y que se sigue replicando en no pocas unidades académicas, hasta hoy. El decano, al parecer, está enfermo de COVID-19, y por ello ha estado fuera de la escena. Esta situación justificaría su ausencia. Sin embargo, si ese es el caso, debe estar suspendido por el IGSS y debiera estar como decano interino el vocal I, que es Hernández Gálvez. Él puede convocar a reunión de la Junta Directiva para tratar el tema de la solicitud de destitución de la catedrática Consuelo Porras. Solo con eso cumplido podría dar informaciones relativas al tema, después de haberse tomado una decisión colegiada por la Junta Directiva. Hernández Gálvez ya expresó opinión, como si la suya fuera la de máxima autoridad facultativa. Con las leyes universitarias existentes se puede destituir a la catedrática mencionada.