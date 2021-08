Giammattei entra al juego del descarte

Varias señales apuntan a que hemos entrado a un estado de protesta social permanente. Por otro lado, Giammattei comienza a gastar sus fichas para aplacar el descontento popular por su infeliz gestión de la pandemia y los altaneros movimientos para asaltar el sistema de justicia. Pero sus ofrendas no van a diluir el hartazgo de la población ni la desconfianza a su régimen que caló en Washington.

El viernes ofreció la cabeza del hijo de Otto Pérez, exalcalde de Mixco, sin conmover la opinión pública, que era el propósito. Ahora el expresidente ya no es su aliado, mejor dicho, es un nuevo oponente, con no pocos recursos. Así reaccionaba el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Para aliviar las presiones de Estados Unidos contra su hermano y él mismo –señalados de haberse coludido con narcotraficantes– ofreció cabeza tras cabeza de los extraditables más reclamados, sin sospechar que afilaba la espada de la justicia que le espera paciente cuando abandone el poder en enero de 2022.

En adelante los movimientos de Giammattei serán a la defensiva y de corto alcance. Ya no puede cambiar la calificación negativa del pueblo, ni de Washington. ¿O cabe especular que podría nombrar a Juan Francisco Sandoval como fiscal general en abril próximo? Como no se pondrá la soga, quizás entre al juego de entregar cabezas para ganar tiempo, con el inconveniente de que cada día gobernará menos los tiempos políticos.

El reloj está pasando a manos de instancias indígenas y populares, y de Washington. Dos indicadores serán: 1. Progresivamente su entorno tomará nota de que ha perdido el rumbo y la centralidad del orden político y –para salir discretamente o reposicionarse– filtrará información cada vez más comprometedora, y 2. Cada cabeza que entregue del extendido ‘Pacto de Corruptos’ le ganará una comunidad resentida y delatores potenciales en agencias de investigación y en la prensa.

Giammattei es increíblemente terco. Pero la tozudez no es sinónimo de inteligencia ni estrategia. Entre más tarde en entregar a su fiscal Consuelo Porras, más cerca estará de su último movimiento, pues la gente exigirá con mayor fuerza su renuncia. Aunque Washington no respalda la idea de que renuncie, puede llegar el punto en que lo perciba como “el” factor de inestabilidad y riesgo, y le digan, como a Otto Pérez en septiembre de 2015: “Hasta aquí llegamos”, asegurándose una transición institucional y un gobierno de conciliación que garantice: 1. La designación de un fiscal general independiente, capaz de reconstruir la institucionalidad y la confianza, y 2. Garantizar que el dinero público saqueado no fluya como financiamiento de campaña a los elegidos del ‘Pacto de Corruptos’.

Cabe también un escenario, según el cual, entre más se aferre Giammattei al poder, más comprometerá al extendido ‘Pacto de Corruptos’. La gente clamaría: “¡Que se vayan todos!”, apuntando sobre todo al Congreso de la República.