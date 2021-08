Cultura de impunidad

La eficacia de un régimen de legalidad radica en la coercibilidad de la ley, es decir en la voluntad de hacer cumplir sus mandatos y, en su caso, de castigar a quien los incumple. Una ley vigente que no se cumple ni se aplica a los casos concretos, es letra muerta, sin proyección ni fuerza, aunque sus supuestos normativos sean legítimos y justos. O sea que cuando se inobserva la ley su vigencia oficial se torna irrelevante e intrascendente.

De suerte que para que una ley sea eficaz debe ser respetada y acatada; y, en caso esto no ocurra, quien incumple sus mandatos debe tener la inequívoca certeza de que le será impuesto el castigo correspondiente. Esto supone que ninguno debería sustraerse de su imperio y que el infractor no se saldrá con la suya.

La impunidad, que es la ausencia de castigo por infringir la ley, es el peor flagelo que padece nuestra sociedad, porque premia al sinvergüenza, al pícaro y al infame depredador, así como hace triunfar al mal sobre el bien.

Sin duda, no puede haber paz y prosperidad en una sociedad que está alejada de la regla moral que dicta que “el que la hace la paga”, así como de la premisa básica de la contratación, que exige que se honre la palabra empeñada; aunque muchos supuestos defensores de la justicia pretenden que la ley se aplique a todos por igual, pero no a ellos. “A los amigos, justicia y gracia; a los enemigos, la ley a secas”, dicen que decía Benito Juárez.

En Guatemala, el nivel de credibilidad en las instituciones del sector justicia sigue siendo patéticamente bajo, a pesar de los innegables avances, debido a que persiste la falta de acceso a la justicia, la denegación de justicia y la corrupción de la justicia. Por otro lado, no ha habido un genuino interés en que los jueces sean designados con base en el mérito y la legalidad; la pretensión de unos y otros siempre ha sido que los “nuestros”, aunque no sean idóneos o tengan conflictos de interés, ocupen las judicaturas. En dos platos, la justicia independiente, objetiva e imparcial no ha sido una real aspiración.

Luego, si bien contamos con buenas leyes, aunque no todas enteramente justas (generales, abstractas, impersonales, legítimas, razonables), la garantía de calidad de los jueces sigue siendo una insufrible tarea pendiente.

La impunidad envía a la sociedad el doble mensaje de que “el crimen paga” y “no confíe en la justicia oficial”. Esto, además de minar el Estado de derecho, alienta el recurso de hacer justicia por propia mano, aumenta la propensión a recurrir a la justicia transnacional e internacional, bajo el argumento de que el juez nacional no es independiente, imparcial o probo, así como predispone a los interesados a solicitar ante jurisdicciones extranjeras la revisión, invalidación o sustitución de fallos emitidos por jueces nacionales.

Lo cierto es que, bajo la cultura de la impunidad, nadie está seguro o dispuesto a proyectar a mediano o largo plazo, a arriesgarse en emprendimientos productivos ni a invertir en innovaciones tecnológicas, porque sus expectativas de éxito y retribución son negativas, inciertas o disruptivas.