Guatemala, El Salvador y Honduras ante el “Imperio”

La realidad de los países del norte de Centroamérica es muy clara al compararla con la megapotencia mundial, los Estados Unidos de América. Hay que ver que desde la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos es el Imperio. Diferente, muy diferente, a todos los que hemos conocido desde los griegos, romanos, españoles o británicos. El Imperio americano no busca conquistar territorios, no los necesita. Los estadounidenses, americanos, yankees o gringos, como usted prefiera llamarlos, han conquistado el mundo en todos los ámbitos menos en el diplomático. Vamos a ver esto en lo que a nosotros concierne.

Me atrevo a decir que hasta mediados del siglo XX era Francia (y Europa) la cuna cultural del mundo, hasta que aparecieron los americanos, y Edith Piaf con La Vie en Rose, o Yves Montand con C´est si Bon, dieron paso al rock and roll con Elvis Presley con Don´t Be Cruel, o Jailhouse Rock. Hubo una pausa memorable en la cultura musical europea con The Beatles.

Pero no fue solo en la música, podemos ver la pintura, por ejemplo con un Andy Warhol, o en el cine con Hollywood, etcétera, y así hasta en la moda, ya que hoy todos, absolutamente todos, los europeos empezaron a usar jeans (vaqueros), baratos o de marca, y así desde los años cincuenta los siguen usando. En cuanto a la gran cultura gastronómica europea, hoy vemos McDonald´s en Les Champs Elysées, el corazón de París, y como guinda del pastel, en las grandes avenidas de Moscú campean los restaurantes McDonald´s. Todo esto lo digo solo para motivar a ustedes, apreciados lectores, a pensar cómo el Imperio actual ha dominado al mundo, social y culturalmente. Las mejores universidades del mundo, las Ivy League, están en EE. UU. Otro punto ilustrativo, la lengua franca en el mundo es el inglés.

En cuanto al poder militar, todos los Imperios lo han tenido. EE. UU. tiene el Ejército más la Marina, la Fuerza Aérea, los marines y la Guardia Costera, que son las fuerzas armadas más grandes del mundo. En total, 20 millones de efectivos sobre las armas y con un presupuesto de US$780 mil millones. Para entender las diferencias, el ejército de China tiene 2 millones de hombres en sus fuerzas armadas con un presupuesto de 209 mil millones y Rusia tiene un millón con presupuesto de 60 mil millones.

Para cerrar las comparaciones, hay que recordar que el PIB per cápita de los Estados Unidos es de US$65 mil 300; el de Guatemala es de 4 mil 620; El Salvador es de 4 mil 190; Honduras, 2 mil 600. Teniendo claro esto, el presidente Nayib Bukele, en su tiquismiquis con el Imperio, dijo más o menos: “Ustedes hicieron sus países, déjennos hacer los nuestros”. Tales palabras las pueden decir los otros Presidentes centroamericanos; sin embargo, “no hay que confundir la gimnasia con la magnesia”. Si el Imperio manejara una política exterior más empática no habría que preparar “Operaciones PBSuccess”, y debiera de no solo tener intereses, sino también amigos en Centroamérica. Los tres países centroamericanos son pequeños, pero también votan en la ONU siempre junto a los EE. UU.; sin embargo, deben tener dignidad y demostrarla.

P.S. Mi felicitación a nuestros atletas olímpicos, muchas gracias.