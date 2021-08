A rescatar el Sindinusac

El próximo martes 10 de agosto del año en curso, de las 9:00 a las 16:00 horas, se desarrollarán las elecciones en el IGLU, de la Ciudad Universitaria, zona 12 de esta capital, para elegir la planilla que deberá regir el destino del Sindicato de Docentes e Investigadores de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Sindinusac) en el futuro cercano. Los lectores han podido leer en esta columna la serie de anomalías y problemas que la administración del Ing. Murphy Olimpo Paiz Recinos le han provocado al Plan de Prestaciones de los trabajadores de la Usac. Recientemente, el 25 de mayo de 2021, se hizo pública la denuncia DAJ-D-051-2021 ante el Ministerio Público por parte de la Contraloría General de Cuentas por un monto de Q318,758,146.18, que involucran la malversación de fondos de la Universidad de San Carlos con los pagos que debieron ser hechos al Plan de Prestaciones de los trabajadores universitarios. Diversas organizaciones sindicales en la Usac han denunciado reiteradamente las anomalías en el cumplimiento de las obligaciones patronales de la Universidad en el pago al Plan de Prestaciones, que, según documentos conciliados y certificados en abril de 2021 por el mismo Plan, la deuda que la Universidad tiene pendiente de ser cancelada al Plan de Prestaciones de los trabajadores universitarios asciende a Q440,141,452.62. Dichos sindicatos, en septiembre de 2020, declararon non gratos y exigieron la renuncia de los miembros de la Junta Administradora del Plan de Prestaciones, ingeniero Hugo Rivera, ingeniero Byron Chocooj y Lic. Víctor Manuel Castro Monterroso, por las acciones desleales y lesivas al Plan de Prestaciones. Castro Monterroso representaba a los docentes, supuestamente en la mencionada Junta Administradora y miembro del Sindinusac. Personalmente abordé al Ing. Luis Alfaro, Secretario General del mismo, y le pregunté directamente cuáles eran las razones para que un miembro de nuestro Sindicato estuviera votando a favor de las huestes patronales, representadas por los mencionados. Me respondió el Ing. Alfaro que, en efecto, el Lic. Castro Monterroso era miembro del Sindinusac y vería la posibilidad de convocar a una Asamblea General para conocer su caso. Sin embargo, no hizo nada para que eso sucediera, y cuando yo de nuevo le pregunté qué había pasado con su ofrecimiento, simplemente contestó que él era representante de los docentes y no del Sindinusac. Ahora que se acercan las elecciones, resulta que la planilla No. 1 incluye al propio ingeniero Alfaro como Secretario de Finanzas y al impresentable Lic. Castro Monterroso, que no tiene la entereza suficiente de acompañar dicha planilla, como Secretario de Trabajo y Conflictos, estampando sus nombres y apellidos completos. Se quieren perpetuar en la dirección del sindicato y el mismo corre peligro, de continuar en manos de gente como Joviel Acevedo y su nefasto papel sindical en el gremio de los maestros. Por ello, a los profesores de la Usac afiliados al Sindinusac les pido apoyemos a la Planilla No. 2, que encabeza el Dr. Saúl Ernesto Rojas Castillo, de la unidad de salud de nuestra tricentenaria universidad.