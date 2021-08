Republicanos y la élite, con Consuelo Porras

Los republicanos en Estados Unidos vienen criticando a Biden por cualquier cosa y es su villano número uno, según la revista Politico. Han gastado millones en manchar todo lo que él ha hecho, así como a Bernie Sanders, Nancy Pelosi, Alexandria Ocasio-Cortez y Barack Obama. Fieles a Trump, han atacado a Biden por no continuar el “muro”, cuestionan sus planes de infraestructura e impuestos para los ricos, y Ted Cruz lo acusó de intentar controlar las cortes, sabiendo que Trump puso a la mayoría de los altos jueces. La vocera republicana, Emma Vaughn, hizo eco de lo anterior. Los republicanos tienen a los periodistas de Fox y otros que difunden falsedades. También han atacado los planes de Biden/Harris para Centroamérica, en especial para el Triángulo Norte, de acabar con la corrupción, a la que estos consideran causa fundamental de la emigración de sus estados fallidos, que han alcanzado la etapa superior de estados podridos. No obstante, los republicanos y los fieles seguidores de Trump, en su ataque a Biden y a los demócratas, de nuevo han puesto a sus articulistas pagados para apoyar al Pacto de Corruptos y a Consuelo Porras al cuestionar a Juan Francisco Sandoval tras ser despedido de manera ilegal hace dos semanas y que causó un escándalo internacional. Ello probó que la impunidad reina en Guatemala, como lo probó la CICIG y Sandoval. Mary Anastasia O’Grady, en su columna del World Street Journal (U.S. Stirs More Trouble in Central America, ag. 1, 2021), furibunda anti-CICIG y protectora de la familia rusa Bitkov, escribió en favor de Consuelo Porras. O’Grady es la “experta” de confianza de los republicanos para América Latina, y se opone a cualquier reconciliación con Cuba. Marco Rubio, senador de Florida, la volvió guía de Trump para la región y tiene el apoyo de los cubanos anticastristas de Florida, un estado clave para las elecciones, donde él va a participar de nuevo. O’Grady pudo convencer a Marco Rubio, que conoce bien Guatemala. Hace tres años repudió a la CICIG y favoreció la causa de la familia rusa Bitkov, que entró con pasaporte falso, y en su último artículo acusó a Sandoval usando palabras de Porras. Ella viaja seguido a Guatemala y se queda en casas de miembros de la élite. O’Grady, bien pagada, de esa forma apoya al Pacto de Corruptos y a la élite local, que aún cabildea en contra de la política Biden para el Triángulo Norte. Así, Biden en Centroamérica tiene la tarea cuesta arriba, pues, como indicó Horacio Castellanos Moya en El País: el éxodo no disminuyó en el periodo de Trump, quien apoyó a las dictadura y el cierre de la CICIG en Guatemala a cambio de aceptar su plan de “tercer país” de retener a los migrantes. El éxodo continuará por razones naturales (pobreza, inseguridad). Entretanto, Biden/Harris deben lidiar con las estructuras mafiosas que mandan en el Triángulo Norte con sus élites que quieren seguir disfrutando de la corrupción e impunidad. (Hay que decir que en Nicaragua parte de la élite somocista apoya a Ortega-Murillo.) Guatemala es un ejemplo de la guerra de los republicanos contra Biden/Harris, que luchan contra la corrupción con la oposición de los republicanos. Nuestras élites económicas quieren que Guatemala, El Salvador y Honduras sigan como los mayores expulsores de migrantes al norte con dictaduras disfrazadas de democracias, aunque tengan vínculos con el narcotráfico, como Hernández (cuyo hermano fue condenado por narcotráfico), mientras Bukele, con el apoyo de los votantes, acabó con la separación de poderes y, de esa forma, sirve también a Trump como los miembros del Pacto de Corruptos, los pentecostales y anticastristas de Norte y Centroamérica. Por fortuna, los pueblos del istmo han entendido bien que hay que apoyar a Biden y su lucha contra la impunidad.