La Estrategia Biden/Harris II

Como decía la semana pasada, aparte de la implementación de mecanismos de transparencia, herramientas jurídicas y de fortalecimiento de la democracia, el problema macro de la lucha contra la corrupción es que el pilar se sostenga a pesar de la elección de un nuevo gobierno tanto en cada país centroamericano que conforma el Triángulo Norte, así como un posible cambio de gobierno en los Estados Unidos de América (EUA). El otro elemento es el riesgo, que no se puede ignorar por cuestiones históricas, que la lucha contra la corrupción como pilar de la política exterior de los EUA no sea utilizada para intervenir en asuntos internos de los países centroamericanos en detrimento de la población y de los mismos procesos democráticos que se pretenden fortalecer. Nuevamente, quien no conoce la historia está condenado a repetirla.

El tercer pilar, que se enfoca en el fortalecimiento de los derechos humanos, laborales y la libertad de prensa, también tiene sus complejidades. Primero, los países centroamericanos aún mantienen un proceso de análisis y descubrimiento sobre el tema de los derechos humanos, en buena medida debido a las altas tasas de inseguridad que exigen medidas drásticas en contra de criminales y pandilleros. Este proceso solamente puede ser acelerado mediante fuertes campañas de educación. El tema de los derechos laborales riñe con las altas tasas de desempleo y con un marco jurídico que, por un lado, es frágil, pero que tampoco se puede poner a la altura del de los países desarrollados de la noche a la mañana. Mientras que la libertad de prensa ha avanzado mucho en términos generales, pero las amenazas a la misma van de la mano con la fragilidad democrática, así como de la ausencia del Estado en muchas regiones de cada país centroamericano.

El cuarto pilar, sobre la lucha contra la violencia y el crimen organizado, junto a la inseguridad económica, es uno que debe ser prioritario para lograr avances en el corto plazo que permitan disminuir la migración irregular de centroamericanos a los EUA. En este sentido, es crucial contar con el apoyo técnico, operativo, tecnológico y de capacitación de los EUA con nuestras agencias de seguridad, así como con las fiscalías generales de cada país. A la par de la inseguridad económica, la violencia que genera la trata de personas, extorsiones, narcotráfico y contrabando hacen la vida imposible para miles de centroamericanos.