La Agencia de los Estados Unidos de América para el Desarrollo Internacional (USAID) ha forjado alianzas entre casas de estudio de sus países socios y universidades de los EE. UU., para establecer o fortalecer centros de investigación y desarrollo que aborden las prioridades y necesidades locales. Como parte de la Higher Education Solutions Network, la USAID estableció el programa “Bringing Research to Impact for Development, Global Engagement, and Utilization”, conocido como BRIDGE-U, por sus siglas en inglés. Esta es una iniciativa que apoya a universidades en países socios para fomentar un uso efectivo de la investigación. El programa busca reforzar que los investigadores locales, tomadores de decisiones, formuladores de políticas y miembros de organizaciones cuenten con mejores destrezas para el uso de la investigación, respaldándose en la ciencia y la evidencia disponible para generar esquemas de desarrollo de mayor impacto.

BRIDGE-U es un programa muy competitivo que se lanza a nivel internacional y al cual se debe concursar. Luego de un riguroso proceso de evaluación, a finales de julio la USAID anunció la adjudicación de fondos de innovación e investigación de la última convocatoria a este programa. Las propuestas presentadas en Liberia y Guatemala fueron seleccionadas en la ronda final, con una inversión estimada de US$30 millones para los próximos cinco años. En el caso de Guatemala, varias entidades colaborarán en iniciativas vinculadas con innovaciones para el crecimiento económico, emprendimiento, capacitación y fortalecimiento institucional para mejorar la calidad de vida de la población y abordar temas asociados con las raíces del problema de migración.

El programa en nuestro país fomentará la investigación e innovación para el desarrollo, fortaleciendo las capacidades de entidades y grupos locales. El Massachusetts Institute of Technology (MIT), una de las entidades de educación superior de mayor prestigio en el mundo, liderará al grupo y coordinará esfuerzos con la Universidad del Valle de Guatemala y con la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport) para la realización del programa. Gracias a una inversión de US$15 millones, se fortalecerá la capacidad instalada en distintas entidades y grupos para mejorar su bienestar e impulsar innovaciones locales, así como la generación de empleos y emprendimiento de jóvenes. Asimismo, se establecerán centros de innovación en los dos campus externos de la UVG.

La colaboración entre la academia, el sector productivo y otros actores es imperativa para identificar y generar esquemas sostenibles de desarrollo, confiando en que las lecciones aprendidas puedan ser transferidas a otros países de la región. Esta alianza propiciará la búsqueda de soluciones a múltiples problemas, empleando la ciencia para la toma de decisiones y para empoderar a los actores locales para impulsar esquemas de desarrollo sostenible.

USAID cuenta con una larga trayectoria de trabajo con entidades de educación superior. BRIDGE-U se suma a la ya reconocida tradición de invertir en alianzas entre universidades de los Estados Unidos de América y de otros países para fortalecer la capacidad científica y de investigación. Este programa ayudará a identificar y transferir las mejores prácticas para poner la ciencia al servicio del crecimiento económico, de la innovación y del bienestar de la población. ¡Enhorabuena a los involucrados por esta importante noticia!