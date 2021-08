Cony y Chonita versus Mamá Lucha

La que nos faltaba. La fiscal perdió la razón. Padece súbitos ataques de locura y frenesí. Se imagina con poderes omnímodos y en aquella condición, desde su olimpo allá por La Línea, echa un ojo a los mortales, miles le aplauden y le piden cuatro años más. Del fondo surge una figura brumosa sostenida en muletas, acompañada por un mancebo. Le saluda y declara vitalicia. Jura amistad sincera. De pronto, tocan a la puerta, el desvarío cede. El asistente informa: los que ella alucina aduladores, son ciudadanía que le grita: renuncie, que renuncie, inepta, corrupta. Antes de volver a perder la razón, llama a la Chonita, su amiga de La Cañada. Ruega apoyo. La respuesta es inmediata: “Las instituciones importan, no las personas”: divertido sainete que calma momentáneamente sus visiones.

Atrabiliaria, deambula doña Cony en sus alturas. Ensimismada, piensa en lo dicho por su amigo Presidente. Sonríe oronda. De pronto, la duda. ¿Y si no le cumple? Acude a su escapulario, toma conciencia de la realidad. Se siente traicionada y mira sombras. Toma el teléfono y despide a su recién nombrada fiscal FECI. De las sombras ve la luz: ¡Curruchiche! Ese sí es obediente y no deliberante. Hasta parece chafa asimilado. La desazón vuelve. Tocan a la puerta, suda frío, son los marines. Imagina que va extraditada. Otro ataque de locura. Es senilidad, se consuela al recobrar la razón. Se da ánimo. Unas neuro y “tranquila tu mente” como aconseja el Presidente. Todo volverá a su sitio. De nuevo súbito sudor. Sofocada llama a la Chonita. Yo te cumplí con la Thelma, Sandoval, la mara de La Cañada, y apañé al pacto en el Congreso. Casi recrimina: entre enardecida y llorosa. ¡Clama! No me dejes sola, puedo ser tu abuela. La Chonita, con voz de ejecutiva de la industria, responde, no tengas pena, los muchachos están alineados y saben agradecer. Los chafas están apalabrados, los del Congreso no digamos. Un día de estos te darán otro reconocimiento. Habrá acción de gracias. Tranquila, apretá. Aquellos están satisfechos con el Curru, saben de qué pata cojea. Es buena onda.

Mientras aquello sucede, Mamá Lucha analiza, piensa y propone: movilización con estrategia inmediata y mediata: es momento de conjuntar fuerzas, de acuerdo político, empujar democracia social y económica. Articulación de pueblos, organizaciones sociales y partidos políticos decentes. Buena parte de la responsabilidad está en las organizaciones sociales. Madurez política es la clave: detener el cierre de espacios políticos y crear la fuerza para recuperar probidad, democracia e inclusión. Construir futuro.