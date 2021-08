Los tres comisionados contra la impunidad

La objetividad en la aplicación de la justicia se pierde cuando se cree tanto en algo, tan firmemente y con tanta pasión, que se nubla la capacidad de ver y comprender el plano general, el conjunto de los puntos de vista, y se cae en el fanatismo que revuelve las buenas intenciones. Así ocurrió con el último comisionado de la CICIG, Iván Velásquez Gómez, el tercero del experimento que duró más de una década, porque se involucró tanto que quizá se politizó y perdió la capacidad de la objetividad; porque aún hoy, después de varios años apartado del empleo, continúa opinando, señalando, juzgando y participando como un exiliado más, junto a sus antiguos colegas de misión. Ante cualquier escándalo nacional aparece tuiteando acusaciones o emitiendo juicios, como si todavía estuviera aguardando el retorno a su antiguo cargo.

Lo normal para quien cambia de empleo es desligarse, como sucedió con el primer comisionado, Carlos Castresana, el español que presentó la investigación que salvó la presidencia de Álvaro Colom al revelar por televisión abierta el sorprendente caso de Rodrigo Rosenberg, quien supuestamente se mandó a matar a sí mismo según su investigación. Por unos días fue un héroe, pero luego de años de presiones, tensiones y descrédito personal presentó su renuncia y dijo adiós. Le sucedió el costarricense Francisco Dall’Anese, que pasó su tiempo sin pena ni gloria, pero aprovechó el empleo para publicar una novela: La huella de los zopilotes. Al terminar su contrato regresó a Tiquicia, hizo borrón y cuenta nueva, se metió en sus asuntos y propios escándalos, y dijo no más Guatemala.

Velásquez es el único excomisionado que se resiste a aceptar el retiro porque se involucró personalmente, porque tomó bandera y no ha perdido el apetito deportivo de sumar trofeos de caza, votando y encarcelando presidentes. Se hizo muy popular en todo el mundo tras encerrar a Pérez Molina y Baldetti, que eran huesos duros de roer, pero lo destanteó su impotencia para repetir la acción con el outsider de la política que lo declaró non grato y le cerró las puertas del país aprovechando una fugaz salida. El novato lo expulsó, lo que debe de haber herido su amor propio, y por eso no quiere admitir la realidad y persiste e insiste, aunque ya ninguno de los dos cuentan porque terminaron su tiempo, casi pidiendo desde un canal de noticias en Miami que se aplique a Guatemala el bloqueo internacional.

El experimento CICIG despertó la conciencia de la corrupción nacional, llegando al extremo de despojar al término de su sentido. Ahora todo es corrupción, y como los cuerpos se corrompen al morir, resulta natural y casi se admite como un estado normal. Digamos que el esfuerzo no detuvo la impunidad, sino alteró los principios tradicionales de la virtud que pregonaba Martí. En lugar de pensar bien, ahora se piensa mal.