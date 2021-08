Los ataques de Linares Beltranena

Hace varios años, por artículos que escribí en elPeriódico contra Linares Beltranena, por estar apoyando la venta de niños y compararlos con aguacates, pidió mi expulsión de la APG. Esta fue rechazada en asamblea general. El sujeto no volvió a llegar a ninguna asamblea y se apareció el jueves pasado para apoyar la petición que me había hecho el actual presidente de APG, para que yo renunciara a la Comisión de Libertad de Prensa de esa asociación. Como el rechazo fue unánime, no le quedaba más que proceder de otra forma y plantear acusaciones ante el Tribunal de Honor de APG. Realmente no se puede esperar otra cosa de quien defiende militares violadores de derechos humanos y empresas que han atacado a periodistas. Siendo diputado, promovió juicio contra el jefe de la CICIG para que la corrupción siguiera viento en popa, promovió la expulsión del entonces Embajador de Estados Unidos por apoyar la lucha contra la impunidad. Su trayectoria lo dice todo.

Aunque el ataque es directo contra mi persona, también ataca a los miembros de la Comisión de Libertad de Prensa y a la propia APG y sus agremiados, por los comunicados que se han emitido en defensa de periodistas y medios que han sido agredidos verbal o físicamente.

No estoy haciendo público un problema interno de la APG, porque Linares circuló en redes sociales la solicitud que hizo al Tribunal de Honor sobre mi expulsión de la asociación, por el contenido político e “ideológico” de los comunicados de prensa que han circulado en defensa de la libertad de expresión y condena a los ataques que muchos periodistas han sufrido. A él se unieron otros ultraderechistas, trasnochados, que todo lo convierten en un problema de “ideología”, como si las personas no tuviéramos ideas. Además, sus adláteres ni siquiera son miembros de APG, pero nos acusan de terroristas y sediciosos, aspectos por los cuales podrían ser llevados a los tribunales para que comprueben sus afirmaciones.

Fue evidente el involucramiento de netcenters ligados al Pacto de Corruptos, lo que demuestra a qué intereses sigue sirviendo el abogado de empresarios y de militares genocidas. Indudablemente pretenderán copar la APG, ponerla al servicio del Pacto de Corruptos, y callarnos, evitar cualquier señalamiento contra el presidente, la fiscal general o funcionarios incapaces o corruptos que llegaron al poder a avalar enriquecerse y servirse del erario público.

No olvidemos que las reiteradas pretensiones de restringir la libertad de expresión se han ido entronizando día con día en los últimos años y a los periodistas les ha tocado lo más duro, como puede verse en los informes que producimos desde el Observatorio de los Periodistas, que evidencian amenazas, ataques directos, asesinatos, descalificaciones, negativas de acceso a la información; las demandas penales han proliferado por parte de gente que se “siente amenazada” por las publicaciones que se hacen. Recordemos el fundamental papel de la prensa y los periodistas para la construcción de la democracia. La ciudadanía tiene que tomar una actitud y decidir hasta dónde dejará que sigan destruyendo la frágil democracia en la que vivimos.