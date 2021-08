Abordar la migración desde sus raíces

La semana pasada fue difundido por la Casa Blanca y su National Security Council un documento en inglés titulado U.S. Strategy for addressing the root causes of migration in Central America, que consiste en la estrategia de los Estados Unidos para el abordaje de las causas profundas o de raíz de la migración en América Central. Como se observa en el título, no se habla únicamente de los tres países del norte, sino del istmo en su conjunto.

La mirada estratégica elaborada por un buen grupo de expertos anuncia acciones de corto plazo, mientras que deja para el largo alcance una serie de ejes poco explicados, que son: i) la institucionalización de los cambios estructurales logrados, ii) una más profunda relación entre ambas regiones incorporando a todos los actores, incluyendo a la sociedad civil por supuesto, y iii) una más profunda integración económica y política entre Centroamérica y luego en relación con la América del Norte, buscando objetivos similares a lo que en su época intentaban los acuerdos de Esquipulas I y II: “la visión de una región más próspera y estable”.

La lectura bien nos sirve de catarsis, ¿cuánto hemos logrado los centroamericanos luego de la pacificación de los años ochenta, la entrada a la democracia y los hoy fallidos intentos de ajuste estructural de nuestras economías que nos ofrecieron la tierra prometida?

Afortunadamente, la situación pareciera ser diferente a los tiempos de la mal llamada “liberación”, cuando Eisenhower encargó a John Foster Dulles que expulsase elementos sospechosos del Departamento de Estado, principalmente funcionarios demócratas o miembros de organizaciones muy liberales, tal y como nos lo recuerda el historiador Josep Fontana en su magna opus Por el bien del imperio.

Hoy ha sido doña Kamala Harris quien ha venido en persona por estas tierras y quien avala tal documento con un eje como “combatir la violencia de género e intrafamiliar”, y otro relacionado con la prevención de la violencia, las extorsiones y otros crímenes perpetrados por las pandillas, las redes de tráfico y trata y de otras organizaciones criminales. Y por si ello fuera poco hay otro eje vinculado directamente a los derechos humanos, los laborales y la libertad de prensa (el subrayado es nuestro).

Para la actualidad chapina llama la atención la relación que se efectúa entre la corrupción, la prevalencia de la ley y la justicia y la migración, buscando aquí un amarre en la enunciación de las fallas de los estados istmeños en ofrecer resultados en el combate a la pandemia que nos sacude. Se busca así fortalecer la institucionalidad democrática, combatir de frente la corrupción y mejorar la entrega de servicios. Será bueno continuar el otro miércoles con el abordaje de tal abordaje, valga la redundancia.