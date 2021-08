Tensando la pita al extremo

“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”. Sin ser uno experto en derecho mexicano, parecería que no haría falta preguntar tal cosa si la ley fuera pareja para todos y la justicia pronta y efectiva. Si se realizara una consulta similar en Guatemala, en donde se preguntara a la ciudadanía: “¿Está de acuerdo o no con que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para que continúe el proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en el presente y en años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”, seguramente el apoyo a la moción sería absoluto. Muchos de los reclamos que caracterizan la conflictiva situación actual son los mismos de siempre, un tanto más graves por la pandemia, pero no al nivel de explicar la frustración y descontento existentes. Lo que aviva la conflictividad social subyacente es la posibilidad de perder lo poco que se ha logrado en materia de llevar ante la justicia a quienes abusan del poder.

Para bien o para mal, de este lado del Suchiate, con aciertos y fallos, ha sido posible llevar ante la justicia a un sinnúmero de actores políticos que han cometido actos de corrupción y han utilizado el poder para sus torcidos fines. Ante la crisis de credibilidad y deterioro institucional que sufre el sistema judicial, el Congreso, el Ejecutivo y los partidos políticos, no hace falta hacer una consulta como la mexicana, ni ser un consumado astrólogo, para reconocer el sentir generalizado respecto a que quienes tienen el poder sigan cometiendo los abusos de siempre. Es momento de tomar decisiones que ayuden a atenuar el conflicto y buscar mecanismos que permitan atender de manera efectiva, dentro del marco constitucional y legal, el resto de problemas sociales y económicos insatisfechos. En referencia a las metáforas que se utilizan para explicar la situación actual, el conflicto actual más que ser “la gota que rebalsó el vaso”, en el sentido de agotar la paciencia del pueblo, bien puede ser el conflicto “que finalmente termine rompiendo el cántaro de tanto ir a la fuente”. Es decir, seguir tomando decisiones que escalen tanto que terminen provocando que “todo se vaya a la mierda”, desde el sistema democrático hasta las libertades básicas, pasando por la paz social y los acuerdos sociales mínimos que existen todavía.