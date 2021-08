Se necesita un presidente

Nadie sabe dónde hay uno bueno, son invisibles. Después de Jimmy, el diluvio decían, y por arte de magia apareció Yamanetti, sin hacer su trabajo, distraído por un amore vero, destapado por una dama en las elecciones, sin creerlo: es campaña negra, decían. Bulo o no, el malentendido —sin nada que ver con la obra de Camus— sigue causando conmoción en una sociedad mojigata que hace bulla, más que todo, por el cargo ostentado, y que lejos de aclararse, se intensifica en las redes, sin saber que esas cosas han ocurrido en diferentes épocas y distintas culturas. En la mitología griega, Patroclo y Aquiles —héroes de la guerra de Troya— ya machacaban macizo, con la suerte de que en ese tiempo no existía internet ni CNM y nadie decía nada, salvo uno que otro chismoso, que nunca falta. Dejando a un lado el morbo, después de 20 años de aspirar a la guayaba, criticando expresidentes con acidez y la severidad de Catón, ya en el cargo, al doctor le quedó grande la yegua, como dicen porái, mereciendo recordar la forma en que ocurrió, en virtud de su fracaso sin paliativos. Y no sorprende, al adolecer el país de líderes preparados que, obnubilados por el poder, piensan que es eterno, y no les importa el bien común, perdidos en un laberinto de ambiciones, sin resolver las necesidades de la población, generadas por el crecimiento exponencial, agudizando la crisis social.

Los presidentes en pocos meses se quedan sin clientela, distanciados de las promesas de campaña, por compromisos adquiridos con sus financistas, olvidando a los electores. Yamanetti es un caso especial, porque además de perseguir lo que llama un bulo, construye una mansión similar a la bunga, bunga del ex primer ministro italiano Berlusconi, donde el lema era: amaos los unos encima de los otros. La diferencia es que el magnate utilizó su pisto y, que sepamos, no anda contra la vía. Por otra parte, il Cavaliere como le dicen, todavía las polainas con bellas modelos, es multimillonario y simpático, cualidad que le falta a Yama, peleado con medio mundo, empezando por los alcaldes indígenas y periodistas que cuestionan temas relacionados con el cargo, al que, en lugar de darle la grandeza que tenía, lo terminó de chamuscar, incendio que no apagan ni todos los bomberos juntos. Entre tiranos y presidentes, es difícil encontrar alguien con un deterioro acelerado como el actual, al grado de que al lado del Jimmy, que daba risa y lástima, es detestado con ganas, con la posibilidad en términos estadísticos de llegar al 99 por ciento. Fenómeno que los sociólogos deberían investigar y buscar respuestas rápidas, y de ser necesario, pedir que metafísicos les den una mano y compartir los resultados, al no ser un secreto de Estado como el cronograma de entrega de las vacunas rusas.

El repudio a Yamanetti y doña Cony el 29 de julio pidiendo su cabeza no deben ignorarlo. En lugar de porras a Porras, el grito fue: go home, reduciéndoles al mínimo el espacio de maniobra. Y de no tener la sensatez de irse oportunamente, de todos modos los van a sacar, provocando cuantiosas pérdidas a la economía, ya afectada por el virus. La reacción social la terminó de encender la Fiscal General, quitando de la FECI al fiscal Sandoval por encargo, armando un bonito cuesco con protestas populares, faltándoles culpar a Maduro, diciendo que ese camote es por el viaje del presidente electo con pasaporte italiano a Caracas, acompañado del catalán Brolo. De todos modos, la factura la pasarán tarde o temprano. Independiente del clavo, el pueblo exige que renuncien por ineptos y corruptos y paren en el bote, entrándole con fe al rancho, después de degustar ambrosías como reyes, repitiéndose la historia con variaciones. Mientras, el dream team del Congreso dice que si los gringos donan otros tres millones de vacunas también se sacuden al PDH, Rodas. Por eso Einstein dijo hay dos cosas infinitas: el universo y la estupidez… Nota. Un saludo a los dignos cadetes de la gesta del 2 de agosto de 1954, en especial a mi amigo el coronel Ronald Sandoval.