La búsqueda de una salida seria a la crisis

La gran mayoría de las y los guatemaltecos aspiran y desean participar en la construcción de una Guatemala unida, solidaria, justa, democrática, en libertad y con mayor igualdad de oportunidades. Lo que no se vale, es pretender empezar con el borrón y cuenta nueva, aceptando lo actuado por la Fiscal General, o dar un nuevo voto de confianza al gobierno, o avalar declaraciones que ocultan la intención de mantener el clima de impunidad, corrupción y cooptación del Estado en Guatemala. Entendamos: el juego no está empatado, ni mucho menos. Si queremos buscar una salida a la crisis se debe estar dispuestos a un giro de casi ciento ochenta grados, con un listado de compromisos de cambios, de depuración de instituciones, de reformas constitucionales, de programas agresivos ante las necesidades sociales más urgentes y de impulsar un desarrollo económico sostenible e incluyente.

El primer punto en favor de la solución de la crisis, es la renuncia de la Fiscal General. Si la leche derramada no puede ser recuperada, lo mínimo es asumir el costo y volver al camino del recambio institucional en el Ministerio Público. Sin esto, no hay salida posible. Cualquier intento de obviar el tema, en nombre de la independencia de poderes, es una burla de mal gusto.

El presidente tiene ante sí una problemática difícil que requiere de la capacidad y el deseo de un cambio de rumbo de fondo, no solamente de forma como en el pasado. Empieza por utilizar su influencia en los Organismos de Estado para promover cambios de fondo. Esto significa, por ejemplo, que el Congreso empiece a legislar con sentido de nación y no de botín. Que sean factor de transparencia y no de oscuridad. La elección transparente de las Cortes debe ser el requisito mínimo exigible, para empezar. Una segunda, la ley del Régimen Electoral y de Partidos Políticos. De no hacerlo, es otra institución que imposibilita la solución de la crisis.

Desde el Ejecutivo la tarea tampoco es fácil. No es suficiente la reestructuración parcial del Gabinete o una declaración de mayor apertura. Se requiere, además, de una voluntad firme de transparentar lo actuado hasta ahora, como el contrato de las vacunas, y un compromiso firme con un plan de cambios profundos en la forma de operar. Esta no es una crisis coyuntural, es el cántaro a punto de romperse. Lo digo con respeto y con preocupación. Me parece que el camino de las reformas y de los consensos es mejor que el del enfrentamiento o la revolución. Es el camino democrático, el camino dificultoso que requiere de acuerdos, de búsqueda de puntos intermedios, de avances palpables, pero no del todo satisfactorios, que se construye paso a paso, pero con dos requisitos fundamentales: una cero tolerancia a la corrupción y al crimen organizado; y, un genuino interés de anteponer el bien común al interés personal. Es el camino correcto para superar la crisis de fondo, no de forma. Lo demás son solo cantos de sirena.