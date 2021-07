“State of Affairs”

“Señores, como todos saben, hay varias formas de Estado. Hay Estados socialistas, Estados capitalistas y el estado al que hemos llegado. En esta noche solemne, es urgente acabar con el estado al que hemos llegado”. Estas palabras eran reflexivas, irónicas y motivacionales a partes iguales. El emblemático discurso fue pronunciado por el entonces capitán del ejército portugués, José Salgueiro Maia. Era tarde, en la noche, un 24 de abril de 1974. Entre risas y vítores, la mayoría de los soldados bajo su comando apoyaron la iniciativa del capitán Maia. Un día después, el 25 de abril, la Revolución de los Claveles acababa con un desgastado régimen de 39 años. ¿Qué había provocado la caída de la dictadura más larga de Europa? Una palabra, desesperación. Uno de los últimos imperios coloniales de África peleaba una sanguinaria guerra con la que se negaba a morir. La “Guerra do Ultramar” enviaba miles de jóvenes soldados con toda una vida por delante a morir o quedar marcado por una causa zombificada para la historia. Este espíritu de urgencia por rescatar un futuro que les robaba la decadencia de su estado no es exclusivo de jóvenes idealistas portugueses. La desesperación “del estado al que hemos llegado” parece, una vez más, forzar un posible vía crucis en la historia de los hombres de maíz.

Para el momento en el que esté leyendo esto, estimado lector, estará en curso o habrá apenas concluido un paro laboral convocado a escala nacional. Pareciera que las circunstancias dejan pocas alternativas. Luego de meses de atropellar inescrupulosamente el trabajo de la FECI, la fiscal general de la República ha tomado una decisión que muchos temían, a pocos sorprende y a todos indigna. La destitución de Juan Francisco Sandoval, titular de dicha fiscalía, fue la última estocada a la moribunda autonomía interna de la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Esta acción se llevó a cabo sin seguir el procedimiento adecuado para la destitución de un fiscal de carrera. Pareciera que se pretendiera dar un carpetazo final, a como dé lugar, a los últimos vestigios del espíritu de 2015.

La ciudadanía no es la única que se percata, de manera perspicaz, de la naturaleza indefendible del accionar de la jefa del Ministerio Público. Hace algunos días, el Departamento de Estado de los Estados Unidos suspendía, de golpe y con palabras contundentes, la cooperación con dicha institución. Se ha perdido plenamente la confianza en la fiscal general. Desafortunadamente para esta última, ahí no termina la lista de marineros que abandonan el barco de su cruzada pro “Statu Quo”. Incluso, las grandes cámaras empresariales se han mostrado tibias y reticentes a dar un respaldo contundente al accionar de la jefa del MP. Lo mismo aplica para el presidente, quien, como de costumbre, alega no tener injerencia dentro del Ministerio Público y se desmarca de todo el asunto.

Desafortunadamente para Consuelo Porras, la política es un balance de costes y beneficios. Una vez un determinado actor deja de ser rentable, las alianzas se esfuman tan rápido como surgieron. Es una especie de matrimonio en el que ambos empuñan una daga esperando el momento oportuno para clavársela al otro. En el juego de la política, nada, ni siquiera la lealtad y el servicio, pagan más dividendos que la conveniencia. Esto lo aprendió ya en su momento el juez caído en desgracia Mynor Moto; ahora, lo hace la fiscal general.

Solamente queda esperar que la fiscal general tome conciencia del momento en el que se encuentra. Así como acabó con la dictadura europea más larga del siglo XX, la inexorable fuerza de la historia eventualmente acabará con nuestra versión “del estado al que hemos llegado”. No es una cuestión de utilidad práctica. He expresado mi sazonado escepticismo ante renuncias y ciudadanía momentánea sin reformas estructurales. Es una cuestión de juicio. Queda en manos de la señora fiscal qué tan culpable la defina el acusador dedo de la historia para las futuras generaciones.