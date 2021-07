El motivo de la presente es para solicitarles de la manera más atenta aclaración con respecto a la información emitida por este periódico el día 25 de julio del año 2021, en el cual textualmente establece lo siguiente: “Los tatascanes de Energía y Minas. Jorge Mario Lobo de León, actual asesor específico de Alberto Pimentel, ministro de Energía y Minas y abogado de la empresa Fersa, es el encargado de todos los negocios del despacho de su jefe, en tanto Pimentel anda con perfil bajo. El último negocio que gestaron fue ganar la licitación millonaria del transporte de energía eléctrica a nombre de Fersa, aunque por conflicto de interés trasladaron los derechos a otra empresa hermana, que también es presuntamente propiedad de los hermanos Pimentel, de nombre Transportes de Energía Eléctrica del Norte. Los hermanos aseguran que son intocables, pues los millones otorgados para la campaña del partido oficial les dan ilimitados poderes para hacer lo que se les dé la gana en el Ministerio, el Inde y la Comisión Nacional de Energía Eléctrica. Lo que no están tomando en consideración es que la prepotencia los ha llevado a cometer numerosos errores que, tarde o temprano, les pasarán factura”.

En virtud de ello y por la facultad que las leyes guatemaltecas me confieren, procedo a presentar la siguiente argumentación con respecto al artículo anteriormente citado, el 25 de enero del año 2015, mi representada fue adjudicada únicamente en el evento denominado Petnac 2014, tal como se puede comprobar mediante el portal Guatecompras https://www.guatecompras.gt/concursos/consultaConcurso.aspx?nog=3516814 &o=4, en la cual se puede evidenciar y verificar que esa adjudicación se realizó en el año 2015 y no en el presente periodo de gobierno como el artículo afirma; por consiguiente, no existe congruencia con las declaraciones emitidas a través de dicha publicación, así como todo lo que respecta a la entidad que represento, ya que no existen medios de prueba fehacientes que comprueben las declaraciones emitidas.