La mentira como control político

La mentira como forma del control político es una técnica tan vieja como la historia misma. Es utilizada por tiranos y autoritarios cuando de justificar sus antidemocráticas e inhumanas acciones se trata. Usan el poder manipulatorio de las palabras para justificarse y cambiar el enfoque social de las circunstancias en que se violentan las normas. El ejemplo más vívido y real es el que estamos presenciando estos días: protestas generalizadas, manifestaciones claras de hartazgo gubernamental mientras, las claques que medran el erario menosprecian y minusvalúan la expresión de las protestas.

Los guatemaltecos independientes, pero no neutrales, ni fanáticos polarizados, que leen y analizan como respuestas de los posteriores, sumisos manifiestos del mandatario y de la Fiscal del Ministerio Público ante las amplias y contundentes reacciones del pueblo y del Gobierno de Estados Unidos impresionan y vuelven a decepcionar por sus maniobras que, a todas luces, están cargadas de hipocresía, mentira y sumisión. No admiten ni le dan un significado a la reacción de miles de guatemaltecos movilizados por la contradictoria forma ilegal y precipitada con que se despidió al fiscal Francisco Sandoval. Veladamente pretenden remendar la insostenible situación: “Sigan de frente muchá. Aguántense. Aquí no ha pasado nada”.

Impresiona el cambio fatal entre el candidato presidencial que fue, con sus arengas emotivas prometiendo encarcelar a los funcionarios venales y el combate frontal a la corrupción, en contraste con su mímesis actual. El mandatario que, el poder detrás del trono, pone frente a los medios de comunicación hoy sorprende, porque abandonó su espontaneidad y sus abruptos enfoques emotivos, por la sumisión de un pausado lector y principalmente, en su contrastante forma de no afrontar, menos perseguir a los más corruptos que están terminando con Guatemala.

Nunca antes, unos de los 11 consejos de J. Gobbels había estado tan al alcance de quienes rodean a un mandatario para resguardarlo de sus errores o de sus acciones que pueden ir en contra de las leyes y las normas de un país. Dice: “Toda propaganda debe ser popular, adaptando su nivel al menos inteligente de los individuos a los que va dirigida. Cuanto más grande sea la masa a convencer, más pequeño ha de ser el esfuerzo mental a realizar”. “Miente, miente, miente hasta que tu mentira se convierta en verdad”. Quienes se animan a exponer a los dirigentes políticos más poderosos, y los ponen a actuar de acuerdo a esos principios, en Guatemala han fracasado. Inciden más las realidades que las mentiras. La masa ya despertó y ya no cree en tantas farsas. Más valdría reconocer los errores y rectificar. No es fácil gobernar.