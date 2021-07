Inexorables tiempos de la naturaleza

Esta vez es alguien de la casa materna quien ahora parte, deja los bártulos en orden y cerca de su aposento. Se asegura nada más que lo más preciado de su vida: su hijo, esté a buen puerto. Que tiene un entorno propicio para labrar su propia ruta. Y fue a cimentar aquellas bases, a las que dedicó su vida. Dejó la energía de juventud y la madurez de sus sueños en sobrios despachos contables. Entre sumadoras y hojas de trabajo. Pasando muchas horas, que debieron ser de sueños, entre contabilidades y auditorías. Siempre preocupada por la calidad y puntualidad de los informes a su cargo. En aquellos afanes se le fue la vida. Entre satisfacciones y esfuerzo. Fue la primera en graduarse de la U en la familia. Acompasó la existencia con la vivencia religiosa. La Biblia le vertía el consejo necesario para la vida. En este julio, hizo inventario de vida, cerró el balance, y en vuelo directo, marchó a los confines del universo. A los umbrales del techo del mundo.

En casa materna. Su casa. Cundió la tristeza, hubo expresiones de dolor y sentimiento. Pero todos tenían la misma convicción, había llegado el momento de descansar, y cuando el descanso es merecido y la tarea cumplida, bienvenido sea. Es el momento de apartarse de la sinuosa ruta, que es la vida humana. Le llegó el tiempo de tomar altura y dedicar mirada y energía, ahora, echa rayos de sol a dar calor al vástago, aquel retoño que floreció de su entraña, a los nietos, a la compañera de vida. Un déficit en su cuenta: no tuvo tiempo de disfrutar a los pequeños, como hubiese merecido. La vida es así y la naturaleza marca tiempos inexorables. A cambio, este destino, que es veleidoso, le deparó volver a la compañía de nuestros padres, de sobrinos que se adelantaron, a reencontrarse con los compañeros de escuela que habían llegado antes. Sí, es mi hermana: Emilia Violeta Velásquez Herrera, de quien hablo, ella hizo de maestra para que pudiese superar la difícil contabilidad y la matemática en mis días del Instituto Central. No puedo asegurar que fui buen alumno, doy fe, eso sí, que fue buena maestra. Superé los cursos.

Ahora, empezamos a tomar nota que alguien falta. A estar ciertos de que no anda por su casa y simplemente no la hemos visto. Constatamos que la Viole ya no estará. Perdimos su palabra. Inicia el nuevo ciclo: presencia etérea. Un pilar se ausenta del solar.