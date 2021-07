El nuevo disparate de López Obrador sobre Cuba

Suena a broma, pero el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha propuesto que Cuba sea declarada “Patrimonio de la Humanidad” por ser un “ejemplo de resistencia” a Estados Unidos. De hecho, tendría mucho más sentido declarar a Cuba como un “Museo Mundial del Fracaso”, por su caída autoinfligida a uno de los países más atrasados del planeta.

Hablando en una ceremonia el 24 de julio, López Obrador elogió la defensa de Cuba de su “dignidad” y culpó al “bloqueo” estadounidense —como él se refiere al embargo comercial estadounidense— por la crisis perenne de la isla.

López Obrador no dijo nada en su discurso sobre la brutal represión de la dictadura cubana contra miles de manifestantes pacíficos el 11 de julio de 2021, ni mencionó el hecho de que el régimen cubano no ha permitido una elección libre en los últimos 62 años, ni que la dictadura de la isla es responsable de 3 mil 51 fusilamientos y otras 1 mil 258 ejecuciones extrajudiciales desde el comienzo de la revolución en 1959, según la base de datos www.cubaarchive.org.

Sorprendentemente, el cuento de que el desastre económico y social de Cuba es por culpa de Estados Unidos todavía sigue encontrando apoyo entre algunos presidentes como López Obrador.

En realidad, el embargo estadounidense a Cuba, que Washington impuso en 1962 tras la expropiación de empresas estadounidenses en la isla, no ha sido el motivo del desastre económico de la isla. Cuba comercia normalmente con más de 70 países de todo el mundo y también, de forma limitada, con Estados Unidos.

Como señalé en una columna reciente, Estados Unidos es el mayor exportador de alimentos y productos agrícolas a Cuba. Además, alrededor de 500 mil turistas estadounidenses visitan Cuba cada año, y los residentes estadounidenses envían aproximadamente US$3 mil 500 millones al año en remesas familiares a la isla. Estados Unidos es una de las principales fuentes de ingresos de Cuba.

Como me dijo el expresidente de España Felipe González en una entrevista la semana pasada, se podría culpar al embargo estadounidense por quizás hasta el 30 por ciento del fiasco económico de Cuba, “pero el 70 por ciento restante es atribuible solo a un planteamiento radicalmente equivocado” del régimen de la isla.

En 1957, la tasa de mortalidad de Cuba de 32 por cada 1 mil nacidos vivos ya era la más baja de América Latina y la decimotercera más baja del mundo, según datos de Naciones Unidas. Cuba estaba por encima de Francia y Alemania Occidental, que en las décadas siguientes superaron a Cuba en ese indicador.

En educación, Cuba antes de la revolución de 1959 era el cuarto país latinoamericano mejor clasificado en alfabetización infantil.

Hoy, Cuba está en la miseria. Después de que el régimen aumentó los salarios hasta cinco veces a principios de este año, la mayoría de los trabajadores cubanos ganan hoy alrededor de US$90 al mes al tipo de cambio del mercado negro. Los trabajadores mejor pagados, como los médicos, ganan alrededor de US$120 al mes.

Pero con una tasa de inflación estimada entre 500 por ciento y 900 por ciento este año, hay escasez de casi todo, o los productos están fuera del alcance para la mayoría de los cubanos.

Un amigo que vive en La Habana me dijo en una conversación telefónica que fue al supermercado a principios de esta semana y no pudo encontrar carne, arroz, aceite y jabón. “Y cuando encuentras algo, es tan caro que no hay forma de pagarlo”.

Incluso en comparación con otros países comunistas como China y Vietnam, el desempeño de Cuba ha sido pésimo.

“Cuba en 1959 era mucho más avanzada socialmente que China y Vietnam, dos países que también han tenido economías de mercado socialistas”, dice Carmelo Mesa-Lago, economista de la Universidad de Pittsburgh, uno de los analistas más conocidos de la economía cubana. “Hoy, tanto China como Vietnam están mucho mejor que Cuba en la mayoría de los indicadores sociales”.

En suma, la declaración de López Obrador es lamentable. Si Cuba es un “ejemplo” de algo, es de una dictadura que ha traído hambre, exilio y muerte a su país.