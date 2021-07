Ante el socavamiento total

El paro nacional del 29 de julio expresa la indignación nacional ante el colapso generalizado. Evidencia, además, que los sucesos de 2015 sirvieron de poco. La capacidad de revitalización y mutación de los poderes reales son más grandes de lo previsto. Este evento debe representar el inicio de un proceso amplio, profundo y de larga duración. Si esto último no se tiene en cuenta, el régimen solo asumirá malestares pasajeros que, en definitiva, lo fortalecerán.

Experimentamos un nuevo episodio de crisis sistémica, cuyas más recientes expresiones son la decisión de destituir (ilegalmente) al fiscal Juan F. Sandoval, el pedido generalizado de la renuncia de la fiscal general, Porras, y la probable vinculación del presidente de la República en varios casos que investigaba el hoy exfiscal. Pero ante ello, la narrativa que diversos sectores e instituciones sacan a relucir indica que aún no comprenden, con suficiente claridad, lo que en realidad está pasando y cómo estos hechos expresan un proceso acelerado de descomposición de varios supuestos.

Apelar al “fortalecimiento de la institucionalidad” es una equivocación. Esa frasecita, utilizada hasta la saciedad, no tiene cabida cuando el deterioro se ha pasado llevando lo poco de institucionalidad que se había intentado forjar a partir de la segunda mitad de los 80. Se fortalece algo que está desgastado o que requiere vitaminarse, pero no tiene sentido cuando la enfermedad se ha expandido al cuerpo del estado, a lo largo y ancho del aparato público. La narrativa del fortalecimiento implica un engaño para sus promotores, o bien para la audiencia en general. Fortalecer se traduce en aplicar un pequeño baño de pintura a una superficie llena de moho. Al no aplicar correctivos de fondo, incluyendo el derribo del muro, al poco tiempo las enfermedades volverán a ser visibles.

No olvidemos que el concepto “estado de derecho” es una construcción hecha a la medida. Como lo indica Guillermo ODonnell, su origen y desarrollo se orienta a normalizar el funcionamiento del estado y las relaciones entre los actores dominantes del ejercicio del poder. Su razón de ser no tiene mayor orientación democrática.

Lo que constatamos con total crudeza es el desmantelamiento de las capas precarias de desarrollo institucional. La subordinación total de la responsable del MP trajo abajo los avances logrados durante las últimas dos gestiones. El papel de MC Porras es nefasto por ello, y porque consagra el alineamiento servil en favor de una agenda regresiva y, por lo tanto, antidemocrática. La destitución de Sandoval no es un hecho dirigido al individuo; representa la concreción de un objetivo largamente esperado: eliminar el último vestigio institucional que buscaba revertir o, al menos, reducir los espacios por donde transita la impunidad y sus variadas formas.

Se está instaurando un régimen que aprovecha las olas de debilitamiento democrático a escala global. Se consagra no solo el control absoluto del MP, sino del sistema de justicia en general. De esta manera, se fortalece un poder judicial a la medida, para los de confianza. Hoy, la justicia es la expresión de los actores dominantes. Sus propósitos son una entremezcla orientada a la ampliación de ventajas y beneficios, enervar venganzas por montón, congraciarse con la corrupción estructural, entre otras finalidades. Aquí radica lo que en realidad está en juego.